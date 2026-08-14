Stjepan Loncar Ungkap Beratnya Latihan Shin Tae-yong di Persija, Keras tapi Menikmati

JawaPos.com - Gelandang serang Persija Jakarta, Stjepan Loncar, menikmati sesi latihan berat ala pelatih Shin Tae-yong dalam pemusatan latihan (TC) tim di Thailand.

Persija Jakarta menggelar TC di Thailand sejak 10 Agustus 2026. Belum ada sepekan berlatih, Stjepan Loncar mengakui metode latihan yang diberikan Shin Tae-yong sangat berat.

Juru taktik asal Korea Selatan itu membagi latihan dalam dua sesi, pagi hari latihan fisik dan sore latihan taktik. Meski demikian, Stjepan Loncar menilai latihan yang keras memang dibutuhkan agar skuad dalam kondisi siap mengarungi Super League 2026/2027.

"Latihan di Thailand ini sangat keras. Sebab, kami ada dua sesi latihan. Pagi hari latihan di gym, dan sekarang latihan yang bagus dengan sprint, penguasaan bola, dan beberapa skema polygon. Jadi sangat berat," kata Stjepan Loncar, dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Jumat (14/8/2026).

"Kami masih dalam tahap persiapan, jadi memang harus keras. Jadi, saya menikmatinya, tapi sekarang saya sangat lelah,” tambahnya.

Terlepas dari latihan yang keras, Stjepan Loncar bahagia karena fasilitas tempat latihan di Thailand sangat mendukung. Pemain berusia 29 tahun itu yakin pemusatan latihan ini akan membuat skuad Macan Kemayoran siap tampil dengan versi terbaiknya di musim depan.

"Sangat bagus, dari awal semuanya bagus. Lapangannya sangat bagus, jadi kami menikmatinya. Kami punya, saya rasa, 12 hari lagi di sini untuk mempersiapkan diri dan melakukan yang terbaik di pemusatan latihan," tutur Stjepan Loncar.

"Minggu depan kami juga ada dua pertandingan uji coba (preparation games), jadi kami harus mempersiapkan diri dan memberikan yang terbaik,” lanjutnya.

Persija Jakarta akan menyudahi pemusatan latihan di Thailand pada 23 Agustus 2026 mendatang. Setelah itu, skuad Macan Kemayoran akan menjalani laga uji coba melawan Brisbane Roar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, pada 29 Agustus 2026.