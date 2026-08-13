Latihan Ganda di Thailand Bikin Stjepan Loncar Kelelahan, Persija Siap Tempur!

JawaPos.com - Persija Jakarta terus mematangkan persiapan menghadapi Super League 2026/2027. Pemusatan latihan di Thailand menjadi salah satu bagian penting dalam membangun kondisi fisik dan kesiapan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

Gelandang Persija, Stjepan Loncar, mengaku menikmati program latihan yang diberikan pelatih Shin Tae-yong. Meski cukup menguras tenaga, pemain asal Bosnia dan Herzegovina tersebut menilai latihan keras memang dibutuhkan dalam masa persiapan.

Shin Tae-yong menerapkan dua sesi latihan setiap hari selama training camp. Program tersebut dirancang untuk membentuk fondasi fisik para pemain agar lebih siap menjalankan strategi yang diinginkan tim ketika kompetisi berlangsung.

Sesi pagi biasanya diisi dengan latihan di gym. Sementara pada sesi berikutnya, para pemain menjalani latihan di lapangan yang meliputi sprint, penguasaan bola hingga sejumlah skema permainan.

“Latihan di Thailand ini sangat keras. Sebab, kami ada dua sesi latihan. Pagi hari latihan di gym, dan sekarang latihan yang bagus dengan sprint, penguasaan bola, dan beberapa skema polygon. Jadi sangat berat,” kata Stjepan.

Gelandang berusia 29 tahun itu menyadari bahwa masa pramusim merupakan kesempatan untuk meningkatkan kondisi fisik.

Menurutnya, kesempatan memperbaiki aspek tersebut akan lebih terbatas ketika kompetisi sudah berjalan.

Karena itu, Stjepan memilih menikmati setiap program yang diberikan tim pelatih meski harus merasakan kelelahan. Ia percaya kerja keras selama training camp bakal memberikan dampak positif ketika Persija mulai menjalani pertandingan kompetitif.