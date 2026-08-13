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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 14 Agustus 2026 | 04.35 WIB

Persija Jakarta Fokus di Thailand, Target Jelas: Saatnya Juara Super League!

Persija Jakarta menjalani pemusatan latihan di Thailand sebagai persiapan menghadapi Super League 2026/2027. (Persija) - Image

Persija Jakarta menjalani pemusatan latihan di Thailand sebagai persiapan menghadapi Super League 2026/2027. (Persija)

JawaPos.com — Persija Jakarta serius memburu gelar juara Super League 2026/2027 dengan menjalani pemusatan latihan selama 13 hari di Thailand, 10-23 Agustus 2026. Sebanyak 28 pemain dibawa dalam agenda tersebut, termasuk sejumlah pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

Mengapa Persija Jakarta Memilih TC di Thailand?

Pemusatan latihan di Thailand menjadi bagian penting dari persiapan Persija Jakarta sebelum menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Pelatih Shin Tae-yong memanfaatkan 13 hari TC untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus mematangkan taktik yang akan menjadi fondasi permainan tim.

Masuknya pemain yang baru memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 membuat agenda ini semakin penting bagi Persija Jakarta. Para pemain perlu segera menyatukan ritme setelah menjalani tugas berbeda, sementara Shin Tae-yong harus memastikan seluruh anggota skuad memahami tuntutan permainan yang sama.

Persija Jakarta membawa 28 pemain ke Thailand untuk menjalani rangkaian latihan secara intensif. Jumlah tersebut menjadi modal bagi Shin Tae-yong untuk melihat komposisi terbaik sekaligus membangun persaingan sehat di dalam skuad menjelang kompetisi resmi.

Bagi Persija Jakarta, fase pramusim juga menjadi kesempatan untuk mengukur kesiapan pemain secara menyeluruh sebelum tekanan kompetisi dimulai. Kondisi fisik yang lebih baik dan pemahaman taktik yang seragam diharapkan membuat skuad mampu menjaga konsistensi ketika menghadapi jadwal pertandingan yang padat.

TC di Thailand sekaligus memberi Shin Tae-yong ruang untuk mengamati karakter pemain dalam situasi latihan yang lebih terfokus. Dari proses tersebut, pelatih dapat menentukan pemain yang paling siap menjalankan skema permainan sekaligus membangun kombinasi antarlini yang sesuai dengan kebutuhan Persija Jakarta.

Bagi Fabio Calonego, proses tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. Karena itu, setiap sesi latihan selama 13 hari menjadi kesempatan untuk mempercepat adaptasi, meningkatkan komunikasi, dan memastikan seluruh pemain bergerak dalam satu tujuan.

Fabio Calonego Soroti Chemistry Persija Jakarta

Gelandang Persija Jakarta, Fabio Calonego, menilai TC di Thailand bukan hanya kesempatan untuk menggenjot kemampuan fisik dan taktik. Menurut pemain asal Brasil tersebut, periode 13 hari itu juga menjadi ruang penting bagi seluruh anggota tim untuk semakin mengenal satu sama lain.

“Training camp ini adalah hal yang sangat positif. Periode ini menjadi momen penting bagi kami untuk saling mengenal lebih jauh, membangun chemistry, dan yang terpenting, meningkatkan level performa kami sebagai sebuah tim,” kata Fabio Calonego dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Editor: Edi Yulianto
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