Srikandi Merdeka Cup 2026, Ukur Kemampuan dan Pengalaman Timnas Putri Indonesia

JawaPos.com - Timnas Putri U-16 Indonesia yang terdiri atas Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara dijadwalkan berlaga pada Srikandi Merdeka Cup 2026 mulai Jumat (14/8). Negara yang ambil bagian dalam turnamen sepak bola putri ini Indonesia, Arab Saudi, Yordania, Thailand, Malaysia, Singapura, Hongkong.

Tim Garuda Pertiwi tergabung di Grup A akan menghadapi Timnas U-16 Arab Saudi pada pertandingan pertama di Supersoccer Arena, Kudus, Jumat (14/8) pukul 20.00 WIB. Sebelumnya berlangsung pertandingan Hongkong vs Malaysia pukul 15.30 WIB.

Program Director Srikandi Merdeka Cup Teddy Tjahjono mengatakan, kehadiran tujuh negara dalam ajang kompetitif ini semakin berkembangnya pembinaan sepak bola putri di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

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Teddy berharap, turnamen tingkat internasional ini menjadi ajang pesepakbola putri belia mengukur kemampuan dan memetik pengalaman berharga menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda dari tiap negara.

”Kami ingin menghadirkan kompetisi yang berkualitas agar setiap individu dapat belajar satu sama lain, menjunjung tinggi sportivitas dan menumbuhkan mentalitas bertanding sejak dini hingga mereka memiliki bekal untuk melangkah ke level profesional,” ujar Teddy dalam konferensi pers, Kamis (13/8).

Teddy menambahkan, ajang ini tidak hanya menghadirkan pertandingan yang kompetitif, namun juga ruang untuk tumbuh bersama dalam ekosistem sepak bola putri di lingkup yang lebih luas.

Dengan demikian, seluruh timnas putri U-16 yang berpartisipasi dalam turnamen ini dapat merasakan atmosfer pertandingan internasional sesuai dengan standar penyelenggaraan tingkat internasional.

”Kami ingin seluruh pemain, pelatih hingga tim official yang terlibat dalam turnamen internasional ini membawa pulang pengalaman positif. Bukan hanya karena kualitas pertandingan, tetapi juga standar penyelenggaran, fasilitas yang memadai serta keramahan dan budaya Kudus yang dirasakan sepanjang kompetisi ini berlangsung,” ucap Teddy.