Empat Bintang Persib Bandung Cedera, Tiga Mulai Pulih Jelang Dewata Challenge Series

JawaPos.com - Empat pemain Persib Bandung, yakni Dion Markx, Ramon Tanque, Berguinho, dan Luciano Guaycochea, sedang dalam pemulihan cedera. Namun, hanya Guaycochea yang masih absen latihan dengan skuad Pangeran Biru -julukan Persib Bandung.

Keempat pemain tersebut mengalami cedera pasca membela Persib Bandung dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Namun, keempatnya tetap dibawa oleh tim kepelatihan ke pemusatan latihan di Bali.

Tiga dari empat pemain yang mengalami cedera kini mulai berangsur pulih. Dion yang mengalami cedera hamstring dan Ramon yang cedera bahu sudah berlatih dengan menggunakan bola di Bali United Training Center, Gianyar, Kamis (13/8) kemarin.

Bagi Dion, sesi tersebut merupakan hari kedua dirinya kembali berlatih dengan skuad Persib Bandung di TC Bali. Sementara Ramon, latihan tersebut menjadi kesempatan pertamanya turun ke lapangan.

Berguinho juga mengalami perkembangan positif pada engkelnya. Pemain asal Brasil itu juga telah menyusul rekan-rekannya ke lapangan setelah menjalani pemulihan cukup lama di pusat kebugaran.

"Engkel kiri saya sudah mulai nyaman dan tak ada rasa sakit," ujar Berguinho, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (14/8/2026).

Sementara, kondisi Guaycochea masih belum bugar. Sepupu dari gelandang Timnas Argentina, Alexis Mac Allister, itu belum diperbolehkan menjalani latihan. Ia bahkan masih harus menjalani pemeriksaan penunjang bersama dokter tim, dr. Wira Prasetya Chandra.

Selama di Bali, Persib Bandung tidak hanya menjalani pemusatan latihan. Skuad arahan Igor Tolic itu juga ambil bagian dalam turnamen pramusim bertajuk Dewata Challenge Series 2026 bersama Bali United dan Sabah FC (Malaysia) di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Persib Bandung akan memulai kiprahnya dengan menantang Sabah FC pada Sabtu (15/8) besok, dan ditutup dengan menghadapi Bali United pada Selasa (18/8) mendatang.