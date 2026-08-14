Juara Piala Presiden 2026, Gledson Paixao Ingatkan Persebaya Tak Jemawa

JawaPos.com – Persebaya Surabaya baru saja mencatatkan torehan manis dengan menjuarai Piala Presiden 2026. Gelar itu sangat berharga. Sebab, torehan tersebut sekaligus memutus dahaga juara selama enam tahun. Terakhir, Green Force meraih juara adalah di Piala Gubernur Jatim 2020.

Meski istimewa, gelandang Persebaya Gledson Paixao meminta rekan-rekannya tidak jemawa.

”Situasinya memang berubah setelah kami meraih trofi. Tapi, prinsip kami tetap sama. Yaitu rendah hati, tetap berpijak pada kenyataan, dan terus bekerja,” katanya, dilansir dari Persebaya.id.

Setelah menjadi juara Piala Presiden 2026, lanjutnya, tugas para pemain masih belum tuntas. Sebab, masih ada satu target lagi yang tersisa: membawa Green Force juara Super League 2026-2027.

Sekaligus menjadi kado perayaan satu abad klub pada tahun depan.

Gledson pun meminta para pemain menyudahi euforia.