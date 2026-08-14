Juara Piala Presiden 2026, Gledson Paixao Ingatkan Persebaya Tak Jemawa

Juara Piala Presiden 2026, Gledson Paixao meminta Persebaya tidak jemawa. Green Force kini membidik gelar Super League 2026-2027. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com – Persebaya Surabaya baru saja mencatatkan torehan manis dengan menjuarai Piala Presiden 2026. Gelar itu sangat berharga. Sebab, torehan tersebut sekaligus memutus dahaga juara selama enam tahun. Terakhir, Green Force meraih juara adalah di Piala Gubernur Jatim 2020.
Meski istimewa, gelandang Persebaya Gledson Paixao meminta rekan-rekannya tidak jemawa.
”Situasinya memang berubah setelah kami meraih trofi. Tapi, prinsip kami tetap sama. Yaitu rendah hati, tetap berpijak pada kenyataan, dan terus bekerja,” katanya, dilansir dari Persebaya.id.
Setelah menjadi juara Piala Presiden 2026, lanjutnya, tugas para pemain masih belum tuntas. Sebab, masih ada satu target lagi yang tersisa: membawa Green Force juara Super League 2026-2027.
Sekaligus menjadi kado perayaan satu abad klub pada tahun depan.
Gledson pun meminta para pemain menyudahi euforia.
”Euforia sudah kami nikmati selama tiga hari. Setelah itu, ketika kembali ke Surabaya, fokus kami sudah beralih kepada target berikutnya (juara Super League). Kami harus kembali mendedikasikan diri untuk pekerjaan yang masih menunggu,” jelasnya.
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Jawa Pos
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