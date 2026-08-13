Stadion Sultan Agung Dipoles, PSIM Yogyakarta Pastikan Lampu Memenuhi Standar Super League

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta terus mematangkan Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, sebagai markas untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/2027. Salah satu fasilitas yang mendapat perhatian adalah sistem pencahayaan stadion.

Manajemen PSIM telah menggelar uji pengukuran lux lampu pada Kamis (6/8) pekan lalu. Pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan tingkat pencahayaan SSA memenuhi standar yang ditetapkan I.League sebagai operator kompetisi.

Manajer Operasional PSIM, Wendy Umar Seno Aji, mengatakan pengukuran tersebut merupakan bagian dari upaya klub melengkapi kebutuhan stadion sebelum kompetisi dimulai.

Manajemen bersama Match Organizing Committee (MOC) terus berkoordinasi untuk memastikan seluruh fasilitas sesuai regulasi.

“Uji coba lux lampu ini dalam rangka memenuhi regulasi dari I.League terkait penyelenggaraan pertandingan kompetisi Super League 2026/27,” ujar Wendy.

Sistem pencahayaan di SSA juga telah mendapatkan peremajaan. Seluruh unit lampu yang digunakan merupakan perangkat baru yang didatangkan langsung dari Polandia. Proses pengiriman menjadi salah satu alasan pemasangan membutuhkan waktu.

“Semua unit lampu di SSA ini baru dan kami datangkan dari Polandia sehingga memang kemarin membutuhkan waktu yang cukup lumayan untuk proses pengirimannya,” lanjut Wendy.

Pengukuran lux dilakukan secara detail karena hasilnya dipengaruhi posisi dan arah pengambilan data. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, PSIM melibatkan tenaga ahli dalam proses tersebut.