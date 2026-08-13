Kapten Baru Persita, Javlon Guseynov Siap Cetak Sejarah Bersama Pendekar Cisadane

Kapten Persita Tangerang, Javlon Guseynov. (istimewa)
JawaPos.com - Persita Tangerang terus mematangkan persiapan menyambut kompetisi Super League 2026/2027. Pemusatan latihan yang berlangsung di Jogjakarta menjadi bagian penting bagi Pendekar Cisadane untuk membangun kekuatan tim sebelum musim baru dimulai.
Kapten Persita, Javlon Guseynov, menilai perkembangan tim sejauh ini berjalan sesuai harapan. Pemain asal Uzbekistan itu melihat ada peningkatan, baik dari sisi fisik, taktik maupun kekompakan antarpemain.
Menurut Javlon, latihan keras yang dijalani selama pemusatan latihan mulai membentuk karakter tim. Para pemain juga semakin memahami satu sama lain setelah menjalani program bersama dalam beberapa pekan terakhir.
“Persiapan kami berjalan dengan baik. Kami telah berlatih keras, baik secara fisik maupun taktik. Yang terpenting, tim ini semakin akrab dan solid dari hari ke hari,” ujar Javlon.
Persita juga memanfaatkan agenda pramusim dengan memainkan sejumlah pertandingan uji coba menghadapi sesama klub Super League. Bagi Javlon, laga tersebut bukan sekadar mengejar kemenangan.
Pertandingan persahabatan menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji skema permainan sekaligus melihat bagian yang masih perlu diperbaiki. Para pemain baru juga mendapat kesempatan untuk beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya.
Karena itu, Javlon menilai hasil akhir pertandingan uji coba bukan menjadi ukuran utama. Proses belajar dan perkembangan tim justru dianggap lebih penting dalam periode persiapan.
Musim 2026/2027 juga akan menjadi momen berbeda bagi Javlon. Memasuki musim keempat bersama Persita, pemain berusia 35 tahun tersebut dipercaya menjadi kapten baru setelah Muhammad Toha meninggalkan klub untuk bergabung dengan DPMM FC.
Javlon menyadari tanggung jawabnya kini semakin besar. Menurutnya, menjadi kapten bukan hanya soal mengenakan ban di lengan, tetapi juga menjadi contoh dan menjaga kekompakan tim.
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Jawa Pos
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