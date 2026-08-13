Bonek Wajib Tahu! 7 Lokasi Penukaran Tiket Persebaya Surabaya vs Penang FC

JawaPos.com — Penukaran tiket International Friendly Game Persebaya Surabaya vs Penang FC mulai dibuka 13 Agustus 2026 di tujuh lokasi yang telah ditentukan di Surabaya dan Sidoarjo. Bonek yang akan menyaksikan pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo pada 15 Agustus wajib menukar tiket sesuai lokasi yang dipilih saat pembelian agar proses pengambilan berjalan lancar.

Jadwal penukaran tiket dimulai Kamis, 13 Agustus 2026, pukul 12.00-20.00 WIB, lalu berlanjut Jumat, 14 Agustus, pukul 13.00-20.00 WIB. Pada hari pertandingan, Sabtu, 15 Agustus 2026, penukaran dibuka mulai pukul 10.00 hingga 20.00 WIB.

Kapan Penukaran Tiket Persebaya Surabaya vs Penang FC Dibuka? Penukaran tiket Persebaya Surabaya vs Penang FC berlangsung selama tiga hari, yakni 13, 14, dan 15 Agustus 2026. Jadwal tersebut memberi kesempatan bagi pemegang tiket untuk mengambil tiket lebih awal sebelum pertandingan International Friendly Game digelar di Stadion Gelora Bung Tomo.

Pada Kamis, 13 Agustus, loket penukaran melayani pemegang tiket sejak pukul 12.00 sampai 20.00 WIB. Sehari berikutnya, Jumat, 14 Agustus, layanan dimulai pukul 13.00 dan berakhir pukul 20.00 WIB.

Sementara pada Sabtu, 15 Agustus, layanan penukaran dibuka lebih pagi, tepatnya pukul 10.00 WIB, dan berlangsung sampai pukul 20.00 WIB. Bagi Bonek yang ingin menghindari antrean mendekati jam pertandingan, penukaran lebih awal bisa menjadi pilihan agar perjalanan menuju stadion lebih nyaman.

Di mana Saja Lokasi Penukaran Tiket? Pemegang tiket bisa melakukan penukaran di tujuh lokasi yang tersebar di Surabaya dan Sidoarjo. Lokasi tersebut meliputi Persebaya Store Komplek, Persebaya Store Sidoarjo, Sentra Ekonomi Raci Pakal, Aza Wear Sutos, Football Corner Decathlon, Persebaya Store Royal Plaza, dan Persebaya Store Semolo.

Persebaya Store Komplek berada di Jl. Slamet No. 11, Surabaya, sedangkan Persebaya Store Sidoarjo beralamat di Jl. Jenggolo No. 76, Sidoarjo. Dua lokasi tersebut menjadi pilihan bagi pemegang tiket yang berada di kawasan Surabaya dan Sidoarjo.

Lokasi berikutnya adalah Sentra Ekonomi Raci Pakal di Jl. Raya Raci, Benowo, Kecamatan Pakal, Surabaya, serta Aza Wear Sutos di Jl. Hayam Wuruk No. 6, Surabaya. Pemegang tiket juga dapat mendatangi Football Corner Decathlon di Pakuwon Mall Surabaya Lantai 1, Jl. Pakuwon Trade Center No. 2, Lontar, Kecamatan Wiyung, Surabaya.