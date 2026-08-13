Iwan Budianto Minta Maaf atas Tragedi Kanjuruhan, Sempat Terpikir Bubarkan Arema FC

CEO Arema FC, Iwan Budianto. (istimewa)
JawaPos.com - CEO Arema FC, Iwan Budianto, akhirnya angkat bicara mengenai Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Dalam podcast di kanal YouTube resmi Arema FC, Iwan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan seluruh pihak yang terdampak.
Iwan mengatakan permintaan maaf tersebut disampaikan atas nama pribadi, manajemen Arema FC, serta PSSI. Ia juga menyebut warga Malang Raya dan masyarakat sepak bola Indonesia sebagai pihak yang ikut merasakan dampak dari tragedi tersebut.
“Pertama-tama, dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang paling dalam dari lubuk hati saya,” kata Iwan.
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Dalam kesempatan itu, Iwan turut menjelaskan posisinya ketika tragedi terjadi. Ia menyebut sudah tidak terlibat dalam manajemen harian Arema FC sejak 2019. Saat kejadian, dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI dan lebih banyak menjalankan tugas organisasi di Jakarta.
Iwan mengaku ikut terlibat dalam komunikasi dengan FIFA dan AFC setelah tragedi terjadi. Menurutnya, saat itu sepak bola Indonesia berada dalam situasi sulit dan berisiko mendapatkan sanksi berat.
Selain proses di federasi, Iwan juga harus menghadapi rangkaian pemeriksaan hukum. Kondisi tersebut membuat masa pascatragedi menjadi periode yang sangat berat baginya.
Bahkan, Iwan mengakui sempat muncul keinginan untuk membubarkan Arema FC. Tekanan hukum, hujatan, hingga serangan terhadap kantor klub menjadi beberapa hal yang membuatnya berpikir untuk mengambil keputusan tersebut.
Namun, rencana itu akhirnya tidak dilanjutkan setelah dirinya mendapat dukungan dari salah satu perwakilan keluarga korban.
Pesan agar Arema FC tetap bertahan membuat Iwan mengurungkan niat membubarkan klub.
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Jawa Pos
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