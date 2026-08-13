Widodo C Putro Ubah Mental PSIS, Laskar Mahesa Jenar Siap Tampil Garang

JawaPos.com - PSIS Semarang terus mematangkan persiapan menghadapi Championship 2026/2027. Target untuk kembali ke kasta tertinggi membuat Mahesa Jenar tidak hanya fokus pada komposisi pemain dan strategi, tetapi juga mentalitas tim.

Pelatih kepala PSIS Semarang, Widodo Cahyono Putro, ingin skuadnya memiliki karakter permainan yang konsisten sepanjang musim. Bukan hanya ketika tampil di Stadion Jatidiri, tetapi juga saat harus bermain di markas lawan.

Sejak awal persiapan, manajemen PSIS memang sudah memasang target tinggi. Klub asal Semarang itu membidik tiket promosi ke Super League pada akhir musim 2026/27. Karena itu, Widodo menilai keberanian bermain menjadi salah satu hal yang harus dimiliki anak asuhnya.

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Menurut Widodo, status sebagai tim tamu tidak boleh membuat PSIS mengubah gaya bermain secara drastis. Ia ingin Mahesa Jenar tetap berusaha tampil agresif dan mengambil inisiatif dalam pertandingan.

“Bicara tentang cara bermain, harus tetap sama, baik di laga home juga away. Saat tandang, persentase untuk menyerang juga diusahakan cukup tinggi,” ujar Widodo.

Pelatih berpengalaman tersebut bahkan tidak ingin PSIS kembali menggunakan pendekatan lama ketika menjalani pertandingan tandang. Bermain terlalu dalam dan hanya mengandalkan pertahanan dinilai bukan pilihan untuk musim depan.

“Sekarang tidak ada yang namanya away harus bermain bertahan. Di away juga kita usahakan bermain menyerang karena kita ingin memenangkan pertandingan,” tegasnya.

Keinginan tersebut mulai diuji melalui sejumlah pertandingan pramusim. PSIS menjalani beberapa laga uji coba untuk melihat sejauh mana skema permainan yang diterapkan Widodo bisa berjalan.