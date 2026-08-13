Garudayaksa FC Siap Tempur dengan TC Intensif dan 4 Uji Coba

Pemain Garudayaksa FC intensif menggelar latihan jelang Super League 2026/2027. (istimewa)
JawaPos.com - Garudayaksa FC terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026/27. Tim promosi tersebut bakal menggelar pemusatan latihan atau Training Camp (TC) di Solo, Jawa Tengah, sebagai bagian dari persiapan menuju musim baru.
Pelatih kepala Garudayaksa FC, Milos Joksic, menyebut TC di Solo menjadi kesempatan penting untuk membangun kekuatan tim secara menyeluruh. Mereka juga berencana menggelar 4 laga uji coba.
Skuad Garudayaksa FC akan menjalani program latihan intensif dengan fokus pada taktik, kombinasi permainan, hingga situasi bola mati.
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Joksic memastikan seluruh pemain akan bergabung dalam pemusatan latihan tersebut. Kondisi ini membuat tim pelatih memiliki kesempatan lebih luas untuk menyusun komposisi terbaik sekaligus meningkatkan pemahaman antarpemain.
"Kami mulai bekerja keras pada banyak aspek seperti taktik dan kombinasi dari set pieces (bola mati). Kami akan memiliki skuad penuh pada Training Camp (TC) pramusim besok," ujar Joksic.
Selama berada di Solo, Garudayaksa FC dijadwalkan menjalani latihan dua kali dalam sehari. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.
Selain latihan, Garudayaksa FC juga telah menyiapkan empat pertandingan uji coba selama TC berlangsung. Laga tersebut akan dimanfaatkan Joksic untuk melihat perkembangan tim dalam situasi pertandingan sesungguhnya.
Uji coba juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan dan bersaing mendapatkan tempat di tim utama. Joksic ingin mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai komposisi starting eleven yang akan digunakan pada kompetisi nanti.
"Pada Training Camp, kami akan melakukan latihan dua kali sehari setiap harinya. Kami akan bermain empat pertandingan uji coba di sana (Solo)," kata Joksic.
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Jawa Pos
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