Dugaan Hak Pemain dan Pelatih Belum Terpenuhi di Sumsel United, Rizky Maulana Angkat Suara

JawaPos.com - Sumsel United tengah menjadi perhatian publik sepak bola nasional setelah salah satu pemainnya, Rizky Maulana, mengunggah pernyataan melalui media sosial yang menyinggung soal hak pemain, pelatih, dan staf yang disebut belum diterima hingga saat ini.

Unggahan tersebut dibagikan melalui fitur Instagram Story dan dengan cepat menarik perhatian para pecinta sepak bola Indonesia.

Meski belum ada keterangan resmi dari pihak klub mengenai persoalan tersebut, munculnya pernyataan dari salah satu pemain membuat isu ini menjadi bahan perbincangan di berbagai platform media sosial.

Kabar tersebut menambah daftar persoalan yang belakangan kembali mencuat di kompetisi sepak bola nasional, khususnya di kasta Liga 2. Sebelumnya, publik juga sempat menyoroti persoalan serupa yang dikabarkan dialami sejumlah pemain di klub lain.

Dalam dunia sepak bola profesional, pemenuhan hak pemain, pelatih, dan staf merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari operasional klub.

Mereka bekerja setiap hari menjalani latihan, mengikuti pertandingan, hingga menjalankan berbagai aktivitas yang mendukung performa tim sepanjang musim kompetisi.

Karena itu, setiap persoalan yang berkaitan dengan hak pekerja sepak bola selalu menjadi perhatian besar. Selain berdampak pada kondisi internal tim, situasi semacam ini juga dapat memengaruhi citra klub di mata publik dan para pendukung.

Sumsel United sendiri merupakan salah satu klub yang membawa nama Sumatera Selatan di kancah sepak bola nasional.