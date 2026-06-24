PSM Makassar Dikabarkan Segera Rekrut Nenad Lalic, Bek Serbia Eks Liga Thailand

PSM Makassar dirumorkan memburu bek tangah asal Serbia Nenad Lalic yang musim lalu memperkuat klub Liga Thailand Nakhonratchasima Mazda FC. (Istimewa)
JawaPos.com - PSM Makassar kembali dikaitkan dengan pemain asing jelang bergulirnya super league musim 2026/2027. Kali ini, nama yang mencuat adalah Nenad Lalic, bek tengah asal Serbia yang musim lalu memperkuat Nakhonratchasima Mazda FC di kasta tertinggi Liga Thailand.
Rumor ketertarikan PSM terhadap pemain berusia 27 tahun tersebut mulai beredar di sejumlah kanal transfer pemain. Nenad Lalic disebut berpeluang melanjutkan karir di Indonesia setelah menjalani satu musim bersama klub berjuluk Swat Cat tersebut.
Jika transfer ini terealisasi, PSM akan mendapatkan tambahan kekuatan yang cukup menjanjikan di lini belakang. Nenad Lalic dikenal sebagai bek bertubuh jangkung dengan tinggi mencapai 1,97 meter. Postur tersebut membuatnya unggul dalam duel udara, baik saat bertahan maupun membantu serangan melalui situasi bola mati.
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Sepanjang musim 2025/2026 bersama Nakhonratchasima Mazda FC, Lalic tampil cukup konsisten. Dia mencatatkan 28 penampilan di kompetisi Thai League dan menyumbangkan dua gol. Statistik tersebut menunjukkan kontribusinya tidak hanya dalam aspek defensif, tetapi juga saat tim membutuhkan ancaman dari bola-bola atas.
Sebelum berkarir di Thailand, Lalic sempat menimba pengalaman di sejumlah klub Eropa Timur. Pemain kelahiran Novi Sad itu merupakan lulusan akademi FK Vojvodina, salah satu klub yang cukup dikenal dalam pembinaan pemain muda di Serbia.
Karir profesionalnya kemudian membawanya bermain di Bosnia dan Rumania. Dia pernah memperkuat FK Alfa Modrica, Ripensia Timisoara, CSC Dumbravita hingga Unirea Alba Iulia.
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Pada musim 2024/2025, Lalic membela FK Mladost Novi Sad dan tampil dalam 30 pertandingan liga sebelum akhirnya hijrah ke Thailand. Kaki dominannya adalah kaki kanan dan posisi utamanya berada di jantung pertahanan.
Namun dalam beberapa kesempatan dia dapat dimainkan sebagai gelandang bertahan. Kehadiran pemain dengan karakter seperti Lalic tentu bisa menjadi solusi bagi PSM yang ingin memperkuat sektor pertahanan untuk menghadapi persaingan musim depan. Pengalaman bermain di berbagai negara serta kemampuan dalam duel fisik menjadi nilai tambah yang menarik.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pihak PSM Makassar maupun perwakilan pemain terkait kesepakatan transfer tersebut. Status kepindahan Nenad Lalic masih sebatas rumor yang berkembang di bursa transfer.
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