IWL 2026/2027 Digelar, Persija Jakarta Siap Ramaikan Liga Putri Indonesia

Persija Jakarta dipastikan ambil bagian dalam IWL 2026/2027. Kompetisi sepak bola putri ini dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober 2026. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta memastikan ambil bagian dalam Indonesian Women’s League (IWL) 2026/2027. Kehadiran Macan Kemayoran menjadi bagian dari upaya klub ikut mendorong perkembangan sepak bola putri Indonesia yang kembali memiliki kompetisi liga.
Antusiasme menyambut IWL juga dirasakan pemain Persija Jakarta Putri, Risa Afriyani Ulfa. Bagi Risa, kompetisi ini menjadi momentum penting setelah liga putri terakhir digelar pada 2019.
“Pastinya saya dari sisi pemain sangat-sangat senang. Mungkin bukan cuma saya, tetapi semua pemain yang ada di Indonesia, terutama pemain-pemain senior. Tujuh tahun itu bukan waktu yang sebentar, jadi pastinya kita semua sangat excited untuk mengikuti liga ini,” ujar Risa, dipetik dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Risa sebelumnya merasakan kompetisi liga putri pada 2019. Kini, dia melihat adanya perkembangan positif dalam persiapan dan atmosfer sepak bola putri, termasuk perhatian yang lebih besar terhadap penyelenggaraan kompetisi dan keterlibatan berbagai pihak.
Bagi Risa, kesempatan kembali tampil di liga memiliki arti tersendiri dalam perjalanan kariernya. Dia berharap kompetisi tersebut bisa menjadi wadah untuk mendorong sepak bola putri Indonesia terus maju, berkembang, dan melahirkan lebih banyak talenta.
“Harapan saya, sepak bola putri semakin maju, semakin berkembang, menciptakan banyak talenta, dan bukan cuma kompetisi usia dewasa, tetapi dimulai dari grassroots dan kompetisi-kompetisi lainnya juga terus berjalan,” tutur Risa.
IWL 2026/2027 dijadwalkan mulai bergulir pada 17 Oktober 2026 dengan melibatkan enam klub di wilayah Jabodetabek. Selain Persija Jakarta, lima klub lainnya adalah Dewa United, Persita Tangerang, Bekasi City, Garudayaksa, dan Persikad Depok.
Kompetisi tersebut mengusung konsep sports festival dan akan digelar terpusat di Stadion Brodjonegoro, Jakarta Selatan. Format yang digunakan adalah triple round-robin, sehingga setiap klub akan menghadapi masing-masing lawan sebanyak tiga kali.
Dengan format tersebut, setiap klub setidaknya akan menjalani 15 pertandingan pada fase liga. Empat tim teratas kemudian melanjutkan persaingan ke semifinal dan final.
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