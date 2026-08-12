Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Satu Grup dengan India, Malaysia, Singapura

JawaPos.com – Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen sepak bola internasional perdana yang digelar FIFA untuk kawasan Asia Tenggara itu akan berlangsung pada 24 September hingga 4 Oktober 2026.

Ajang tersebut merupakan turnamen baru di bawah naungan FIFA dan digelar dalam periode FIFA international window. Indonesia menjadi tuan rumah Premier Division, sedangkan Challenge Division diselenggarakan di Hong Kong.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir berharap kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk mengejar prestasi. Menurut dia, status sebagai tuan rumah memberikan keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda.

“Sebagai tuan rumah, kalau bisa tim nasionalnya juga berprestasi dengan baik. Ya, ini hal-hal yang tentu kita harapkan sebagai masyarakat sepak bola,” ujar Erick di Gedung Kemenpora kemarin (10/8).

Premier Division diikuti delapan tim. Selain Indonesia, terdapat Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, India, dan Pakistan. Indonesia tergabung di Grup A bersama India, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu, Grup B dihuni Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina.

Sementara itu, Challenge Division diikuti enam tim. Hong Kong, Myanmar, dan Brunei berada di Grup A. Grup B dihuni Kamboja, Laos, dan Timor Leste.

Tim teratas pada setiap grup bertemu pada pertandingan final untuk menentukan kampiun di divisinya. Tidak ada babak semifinal.

Erick menilai ajang ini menguntungkan Indonesia. Sebab, FIFA ASEAN Cup 2026 masuk kalender FIFA. Kondisi itu memungkinkan pemain yang berkarier di klub dalam maupun luar negeri dipanggil memperkuat timnas sesuai ketentuan pelepasan pemain FIFA.

“Khusus buat FIFA ASEAN, karena ini di kalender FIFA, kita bisa memberikan tim terbaik yang kita punya,” ungkap Ketua Umum PSSI itu.