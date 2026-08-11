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Andika Rachmansyah
Rabu, 12 Agustus 2026 | 00.12 WIB

Kabar Baik! I.League Pastikan FIFA Restui Kehadiran Suporter Tandang di Kompetisi Musim 2026/2027!

Atmosfer suporter di stadion jadi bukti loyalitas tinggi klub-klub Super League 20252026. (Persija) - Image

Atmosfer suporter di stadion jadi bukti loyalitas tinggi klub-klub Super League 20252026. (Persija)

JawaPos.com - Kabar baik datang bagi suporter klub Indonesia. Operator kompetisi, I.League, memastikan bahwa FIFA telah merestui kehadiran suporter tandang pada kompetisi Super League dan Championship 2026/2027.

Kabar ini jelas menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia. Akhirnya, FIFA memberikan restu untuk kembali membuka akses bagi suporter tandang yang sempat dilarang sejak 2022 menyusul tragedi Kanjuruhan.

Ferry mengungkapkan bahwa I.League telah menyampaikan proposal kepada FIFA terkait rencana mengakomodasi kembali kehadiran suporter tim tamu. Setelah melalui proses pembahasan, FIFA kemudian memberikan respons positif.

"Ya, ini merupakan perjalanan panjang yang terus kami jalankan, terutama dalam satu tahun terakhir. Kalau dikaitkan dengan suporter, bisa dibilang selama ini aktivitasnya sangat minim," kata Ferry di kantor I.League, Selasa (11/8/2026).

"Kami sudah menyampaikan proposal dan purpose kami kepada FIFA, kemudian FIFA memberikan restu dengan catatan suporter klub juga harus mematuhi segala hal yang sudah kami sampaikan kepada seluruh klub," lanjutnya.

Suporter Tandang Tak Boleh Hadir di Laga Rivalitas Tinggi

Kendati demikian, Ferry menjelaskan bahwa tidak semua pertandingan bisa dihadiri suporter tandang. Kata dia, tim-tim dengan rivalitas tinggi seperti Persebaya Surabaya vs Arema FC dan Persija Jakarta vs Persib Bandung dipastikan tidak boleh dihadiri suporter tamu.

"Ada batasan-batasan yang harus dipatuhi dan larangan-larangan yang harus dijaga. Dengan demikian, keberadaan suporter away ini bisa terus berjalan," terangnya.

"Untuk pertandingan dengan tingkat rivalitas tinggi seperti itu, suporter away bisa di-lock atau tidak diperbolehkan hadir. Bisa saja ada kebijakan lain yang melarang suporter away, tetapi indikator utamanya tetap berasal dari pihak kepolisian," tegas Ferry.

Pembelian Tiket Lewat Aplikasi Sobat Liga

Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa I.League telah menyiapkan sistem pembelian tiket lewat aplikasi Sobat Liga. Penerapan tersebut menjadi salah satu cara dalam mendukung kebijakan penerapan suporter tandang di musim depan.

Editor: Banu Adikara
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