Ramainya Mahasiswa Baru, Arema FC Angkat Sepak Bola dan Ekonomi

JawaPos.com - Malang kembali dipenuhi wajah-wajah baru menjelang dimulainya tahun akademik 2026/2027.

Puluhan ribu mahasiswa baru dari berbagai daerah mulai berdatangan untuk menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi di Malang Raya.

Kondisi tersebut turut mendapat perhatian dari Arema FC. Klub berjuluk Singo Edan itu melihat kedatangan mahasiswa baru bukan hanya sebagai momentum akademik, tetapi juga bagian dari dinamika sosial dan ekonomi Kota Malang.

Head of PR and Marcom Arema FC, Munif Wakid, mengatakan keberadaan mahasiswa menjadi salah satu energi penting bagi kehidupan kota.

Menurutnya, Malang memiliki karakter sebagai kota pendidikan yang tumbuh bersama berbagai aktivitas masyarakat, termasuk sepak bola.

“Arema FC menyambut dengan tangan terbuka kehadiran puluhan ribu mahasiswa baru di Malang,” kata Munif Wakid, Senin (10/8/2026).

Sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), UIN Malang, Politeknik Negeri Malang (Polinema), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Unisma, ITN, dan Unmer mulai menjalankan rangkaian penerimaan mahasiswa baru.

Banyaknya mahasiswa yang datang setiap tahun turut memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Mulai dari tempat tinggal, kuliner, transportasi, perdagangan, hingga berbagai usaha jasa ikut merasakan perputaran ekonomi dari keberadaan mahasiswa.