SUGBK dan Si Jalak Harupat Ditunjuk Jadi Venue FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta; dan Stadion Si Jalak Harupat, Bandung; ditunjuk menjadi lokasi pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026.

Kabar tersebut diumumkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir setelah menggelar rapat koordinasi dengan institusi terkait perihal penyelenggaraan turnamen tersebut.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Kemenpora menggandeng sejumlah pihak terkait seperti Menteri Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Polri, Menteri Keuangan, hingga Menteri Hukum. Rapat koordinasi tersebut dilakukan demi menyukseskan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026.

“Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat Government Guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab, bahwa kita menjadi tuan rumah,” kata Erick di Kantor Kemenpora, Senin (10/8).

“Tetapi memang isi daripada host contract tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U-17. Jadi tidak banyak berbeda, cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasikan,” lanjut dia.

Erick Thohir memastikan SUGBK dan Stadion Si Jalak Harupat akan ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat pun menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan turnamen bergengsi tersebut.

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Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Andri Yansyah, juga memastikan kesiapan menggelar FIFA ASEAN Cup 2026. Andri mengatakan DKI Jakarta akan mengerahkan kemampuan terbaik untuk menyukseskan turnamen tersebut.

“Kita menyiapkan beberapa tempat latihan: yang pertama di Lapangan Banteng, kedua Lapangan Soemantri Brodjonegoro, dan ketiga di Lapangan 1 dan 2 Latih JIS. Semuanya akan kita persiapkan dengan baik. Terima kasih,” ungkap Andri.