PSSI dan I.League Siapkan 100 Match Commissioner untuk Super League dan Championship Musim 2026/2027

JawaPos.com - PSSI bersama I.League menggelar Match Commissioner Refreshment Super League & Championship 2026/2027 sebagai bagian dari persiapan menyambut kompetisi musim baru. Kegiatan tersebut berlangsung di Kabupaten Tangerang pada 7-9 Agustus 2026 dan diikuti 100 peserta.

Program ini menjadi salah satu langkah untuk menyamakan pemahaman para Match Commissioner terkait regulasi dan prosedur pertandingan. Tidak hanya soal operasional, materi yang diberikan juga mencakup teknologi, pelaporan, media, broadcasting, hingga aspek komersial.

Kegiatan dimulai dengan registrasi peserta pada 7 Agustus 2026. Setelah pembukaan, peserta menerima sejumlah materi dari Direktur Kompetisi I.League Asep Saputra, Deputy Direktur Kompetisi & Komersial I.League Takeyuki Oya, serta GM Competition Operation I.League Ronny J. Suhatril.

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Sesi kemudian dilanjutkan dengan materi Media & Broadcasting yang disampaikan tim Media & Broadcast I.League.

Materi tersebut menjadi bagian dari pembekalan karena perkembangan penyelenggaraan pertandingan kini tidak hanya berkaitan dengan apa yang terjadi di lapangan.

Pada hari kedua, peserta mendapatkan materi dari Komite Disiplin PSSI. Pembahasan kemudian berlanjut pada Regulasi & Pertandingan Super League & Championship 2026/27 yang disampaikan Competition Operation I.League.

Peserta juga diperkenalkan dengan perkembangan teknologi sepak bola melalui sesi Football Technology Innovation. Selain itu, aspek komersial turut menjadi materi melalui sesi dari Commercial and Business I.League.

Pemanfaatan sistem digital juga menjadi perhatian dalam refreshment kali ini. Peserta mendapatkan pembekalan mengenai Sistem LIAS & SIAP dari tim IT I.League sekaligus mengikuti tes sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.