Java United Tunjuk Fabio Lefundes Sebagai Pelatih Kepala

Pelatih anyar Java United Fabio Lefundes memimpin pemusatan latihan tim di Yogyakarta, Minggu (9/8). (Java United/Antara)

JawaPos.com - Java United FC menunjuk Fabio Lefundes sebagai pelatih kepala tim untuk menatap Super League 2026/2027.

Fabio Lefundes akan diikat kontrak klub berjuluk Laskar Kepodang Emas selama dua musim atau berakhir hingga musim 2027/2028.

"Saya sangat bahagia dan termotivasi menerima kepercayaan dari manajemen untuk memimpin proyek baru ini bersama Java United FC,” ujar Fabio Lefundes dilansir dari Antara.

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"Menata, membangun, dan mengembangkan proses di sebuah klub yang relatif baru di Super League Indonesia adalah sebuah tanggung jawab besar, dan justru tantangan seperti inilah yang memotivasi saya," imbuh pelatih berusia 53 tahun tersebut.

Pelatih asal Brasil ini menjalani karir perdananya di Indonesia dengan menangani Madura United pada pertengahan musim 2021-2022.

Selama satu setengah musim, dia mencatatkan 21 kemenangan, 13 kali imbang, dan 19 kali kalah dari 53 pertandingan.

Java United FC resmi mengumumkan penunjukan Fabio Lefundes sebagai pelatih kepala untuk kompetisi BRI Super League 2026-2027.

Setelah sempat mencicipi Liga China untuk menjadi asisten pelatih Shandong Taishan FC, Lefundes kembali ke Tanah Air untuk menukangi Persita Tangerang pada musim 2024-2025.