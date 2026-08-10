Stadion Utama Sumut Siap Jadi Kandang PSMS di Liga 2 2026/2027

JawaPos.com - Stadion Utama Sumatera Utara siap menggelar pertandingan Liga 2 musim 2026/2027. Stadion yang berada di Desa Sena, Batangkuis, Deliserdang, tersebut akan kembali menjadi kandang PSMS Medan.

"Stadion Utama Sumut siap menjadi tuan rumah PSMS di Liga 2 musim ini. Semua aspek sudah lolos verifikasi," ujar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Utara Mahfullah Pratama Daulay, Sabtu (8/8).

Mahfullah mengungkapkan, Pemprov Sumut melalui Dispora telah memberikan balasan kepada panitia pertandingan PSMS terkait izin penggunaan Stadion Utama Sumut sebagai kandang Ayam Kinantan.

"Surat Pemprov Sumut melalui Dispora tentang kesiapan memberikan izin untuk Stadion Utama (SUSU) menjadi homebase PSMS sudah kami balas," tambahnya.

Dia mengatakan, sejumlah persiapan juga terus dilakukan menjelang bergulirnya kompetisi yang dijadwalkan dimulai pada September 2026.

Salah satunya adalah pelatihan bagi penyelenggara pertandingan yang akan digelar pada Senin (10/8). Pelatihan tersebut mencakup sistem pertandingan, keamanan, hingga teknis penyelenggaraan laga.

"Nanti akan ada pelatihan bagi EO penyelenggara Liga 2 untuk PSMS. Akan diberikan pemahaman mengenai sistem pertandingan, sistem keamanan, dan penyelenggaraan," katanya.

Mahfullah yang akrab disapa Ipunk itu memastikan seluruh proses perizinan penggunaan Stadion Utama sebagai kandang PSMS untuk musim 2026-2027 telah diselesaikan.

"Persiapan sudah maksimum dan homebase PSMS itu ada di Stadion Utama untuk 2026-2027. Proses izin sudah beres semua," tegasnya.