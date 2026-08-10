Stadion Utama Sumut Siap Jadi Kandang PSMS di Liga 2 2026/2027

Pertandingan timnas U19 Indonesia versus Myanmar pada Piala AFF U-19 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Senin (1/6/2026). Stadion Utama Sumut siap menjadi kandang PSMS Medan di Liga 2 2026-2027. Seluruh aspek verifikasi dan proses perizinan telah diselesaikan. (ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean)
JawaPos.com - Stadion Utama Sumatera Utara siap menggelar pertandingan Liga 2 musim 2026/2027. Stadion yang berada di Desa Sena, Batangkuis, Deliserdang, tersebut akan kembali menjadi kandang PSMS Medan.
"Stadion Utama Sumut siap menjadi tuan rumah PSMS di Liga 2 musim ini. Semua aspek sudah lolos verifikasi," ujar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Utara Mahfullah Pratama Daulay, Sabtu (8/8).
Mahfullah mengungkapkan, Pemprov Sumut melalui Dispora telah memberikan balasan kepada panitia pertandingan PSMS terkait izin penggunaan Stadion Utama Sumut sebagai kandang Ayam Kinantan.
"Surat Pemprov Sumut melalui Dispora tentang kesiapan memberikan izin untuk Stadion Utama (SUSU) menjadi homebase PSMS sudah kami balas," tambahnya.
Dia mengatakan, sejumlah persiapan juga terus dilakukan menjelang bergulirnya kompetisi yang dijadwalkan dimulai pada September 2026.
Salah satunya adalah pelatihan bagi penyelenggara pertandingan yang akan digelar pada Senin (10/8). Pelatihan tersebut mencakup sistem pertandingan, keamanan, hingga teknis penyelenggaraan laga.
"Nanti akan ada pelatihan bagi EO penyelenggara Liga 2 untuk PSMS. Akan diberikan pemahaman mengenai sistem pertandingan, sistem keamanan, dan penyelenggaraan," katanya.
Mahfullah yang akrab disapa Ipunk itu memastikan seluruh proses perizinan penggunaan Stadion Utama sebagai kandang PSMS untuk musim 2026-2027 telah diselesaikan.
"Persiapan sudah maksimum dan homebase PSMS itu ada di Stadion Utama untuk 2026-2027. Proses izin sudah beres semua," tegasnya.
Meski menjadi markas PSMS, Mahfullah menegaskan Stadion Utama Sumut tetap terbuka untuk berbagai kegiatan olahraga lainnya, termasuk event berskala nasional dan internasional.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates