Kisah Alfred Riedl di Piala AFF 2016, Bawa Indonesia ke Final Meski Skuad Penuh Keterbatasan

JawaPos.com - Nama Alfred Riedl masih menjadi bagian penting dalam perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF. Pelatih asal Austria tersebut dikenal sebagai sosok yang mampu memaksimalkan skuad yang tersedia, termasuk ketika menghadapi berbagai keterbatasan.

Salah satu kisah yang kembali mendapat perhatian adalah perjalanan Indonesia di Piala AFF 2016. Ketika itu, Riedl harus bekerja dengan kondisi yang tidak ideal karena kompetisi domestik Indonesia masih berlangsung.

Situasi tersebut membuat pemanggilan pemain menjadi terbatas. Riedl hanya dapat membawa maksimal dua pemain dari setiap klub.

Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pelatih yang sedang mempersiapkan tim untuk turnamen level Asia Tenggara.

Namun, keterbatasan tersebut tidak membuat Riedl menjadikannya sebagai alasan. Ia tetap menyusun strategi, mempersiapkan mental pemain, dan berusaha memaksimalkan materi yang tersedia.

Dikutip dari fanspage Facebook Unbeaten, Riedl dinilai sebagai pelatih yang memiliki karakter berbeda. Dalam unggahannya, Unbeaten menggambarkan Riedl sebagai sosok yang tidak sibuk mencari alasan ketika keadaan tidak berpihak kepada timnya.

“Dia diam, bekerja, dan meracik apa yang dia punya,” tulis Unbeaten dalam unggahannya.

Hasilnya cukup jelas. Indonesia mampu melewati fase-fase penting Piala AFF 2016 dan melangkah hingga partai final.