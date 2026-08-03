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Andre Rizal Hanafi
Senin, 3 Agustus 2026 | 21.38 WIB

Prediksi Timnas Indonesia vs Vietnam: Garuda Unggul Nilai Pasar, Tapi Kalah Ranking FIFA

Timnas Indonesia wajib mengalahkan Vietnam di Stadion Pakansari untuk memastikan tiket semifinal Piala AFF 2026. (Timnas Indonesia) - Image

Timnas Indonesia wajib mengalahkan Vietnam di Stadion Pakansari untuk memastikan tiket semifinal Piala AFF 2026. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com - Timnas Indonesia datang menghadapi Vietnam dengan modal yang cukup menarik jika melihat data nilai pasar pemain.

Skuad Garuda saat ini memiliki total nilai pasar sekitar Rp 163,82 miliar, lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang berada di angka Rp 115,15 miliar.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komposisi pemain dengan valuasi yang lebih tinggi.

Hal itu tidak lepas dari kehadiran sejumlah pemain yang berkarier di luar negeri, termasuk di kompetisi Eropa dan Asia, serta pemain-pemain muda yang terus mengalami peningkatan performa dalam beberapa musim terakhir.

Meski demikian, keunggulan nilai pasar belum berbanding lurus dengan posisi kedua tim di ranking FIFA. Hingga saat ini, Vietnam masih berada di peringkat ke-99 dunia, sedangkan Indonesia menempati posisi ke-117.

Selisih ranking tersebut menjadi gambaran bahwa Vietnam masih memiliki konsistensi hasil yang lebih baik dalam pertandingan internasional.

Peringkat FIFA sendiri dihitung berdasarkan hasil pertandingan resmi yang dijalani setiap negara dalam periode tertentu, sehingga bukan semata-mata dipengaruhi oleh kualitas individu pemain.

Di sisi lain, nilai pasar lebih menggambarkan penilaian terhadap kualitas, usia, potensi, hingga performa pemain di level klub maupun tim nasional. Karena itu, tidak jarang sebuah tim memiliki nilai pasar lebih tinggi, tetapi belum mampu mengungguli lawannya dalam peringkat dunia.

Bagi Timnas Indonesia, laga melawan Vietnam menjadi kesempatan penting untuk membuktikan bahwa kualitas skuad mampu diterjemahkan menjadi hasil positif di lapangan.

Editor: Edi Yulianto
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