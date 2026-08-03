Jelang Lawan Vietnam, Indonesia Punya Memori Indah di Pakansari pada Semifinal Piala AFF 2016

JawaPos.com - Pertemuan Timnas Indonesia dengan Vietnam di Stadion Pakansari, Bogor, selalu menghadirkan kenangan tersendiri bagi para pendukung Garuda.

Salah satu momen paling bersejarah terjadi pada leg pertama semifinal Piala AFF Suzuki Cup 2016 ketika Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1.

Kemenangan tersebut menjadi langkah penting bagi skuad Garuda untuk membuka jalan menuju partai final. Bermain di hadapan ribuan suporter, Indonesia tampil penuh semangat meski saat itu baru kembali ke kompetisi internasional setelah lepas dari sanksi pembekuan FIFA.

Dua gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Hansamu Yama Pranata dan Boaz Solossa. Sementara Vietnam hanya mampu membalas satu gol. Hasil itu menjadi modal berharga sebelum Indonesia menjalani leg kedua di markas Vietnam.

Meski mendapat tekanan sepanjang laga kedua, Indonesia mampu mempertahankan keunggulan agregat dan memastikan tiket ke final Piala AFF 2016. Perjuangan tersebut menjadi salah satu kisah paling berkesan dalam perjalanan sepak bola Indonesia di level Asia Tenggara.

Pencapaian itu terasa semakin spesial karena Timnas Indonesia datang ke turnamen dengan berbagai keterbatasan. Kompetisi domestik sebelumnya sempat terhenti akibat sanksi FIFA kepada PSSI sehingga persiapan tim tidak berjalan ideal. Namun situasi tersebut tidak menyurutkan semangat para pemain untuk memberikan yang terbaik.

Di bawah arahan pelatih Alfred Riedl, Indonesia justru tampil solid dan mampu menyingkirkan lawan-lawan kuat hingga mencapai partai puncak. Sayangnya, langkah Garuda untuk mengangkat trofi harus terhenti setelah kalah dari Thailand di final.

Meski gagal menjadi juara, perjalanan Indonesia di Piala AFF 2016 tetap dikenang sebagai salah satu penampilan terbaik Timnas dalam satu dekade terakhir.