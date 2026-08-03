Jelang Lawan Vietnam, Indonesia Punya Memori Indah di Pakansari pada Semifinal Piala AFF 2016

Timnas Indonesia saat menjamu Vietnam di Stadion Pakansari pada Piala AFF 2016. (PSSI)
JawaPos.com - Pertemuan Timnas Indonesia dengan Vietnam di Stadion Pakansari, Bogor, selalu menghadirkan kenangan tersendiri bagi para pendukung Garuda.
Salah satu momen paling bersejarah terjadi pada leg pertama semifinal Piala AFF Suzuki Cup 2016 ketika Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1.
Kemenangan tersebut menjadi langkah penting bagi skuad Garuda untuk membuka jalan menuju partai final. Bermain di hadapan ribuan suporter, Indonesia tampil penuh semangat meski saat itu baru kembali ke kompetisi internasional setelah lepas dari sanksi pembekuan FIFA.
Dua gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Hansamu Yama Pranata dan Boaz Solossa. Sementara Vietnam hanya mampu membalas satu gol. Hasil itu menjadi modal berharga sebelum Indonesia menjalani leg kedua di markas Vietnam.
Meski mendapat tekanan sepanjang laga kedua, Indonesia mampu mempertahankan keunggulan agregat dan memastikan tiket ke final Piala AFF 2016. Perjuangan tersebut menjadi salah satu kisah paling berkesan dalam perjalanan sepak bola Indonesia di level Asia Tenggara.
Pencapaian itu terasa semakin spesial karena Timnas Indonesia datang ke turnamen dengan berbagai keterbatasan. Kompetisi domestik sebelumnya sempat terhenti akibat sanksi FIFA kepada PSSI sehingga persiapan tim tidak berjalan ideal. Namun situasi tersebut tidak menyurutkan semangat para pemain untuk memberikan yang terbaik.
Baca Juga:Prediksi Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Jangan Terpancing Permainan Keras Tamu
Di bawah arahan pelatih Alfred Riedl, Indonesia justru tampil solid dan mampu menyingkirkan lawan-lawan kuat hingga mencapai partai puncak. Sayangnya, langkah Garuda untuk mengangkat trofi harus terhenti setelah kalah dari Thailand di final.
Meski gagal menjadi juara, perjalanan Indonesia di Piala AFF 2016 tetap dikenang sebagai salah satu penampilan terbaik Timnas dalam satu dekade terakhir.
Semangat pantang menyerah yang diperlihatkan para pemain berhasil membangkitkan optimisme publik terhadap masa depan sepak bola Indonesia.
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1
Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa