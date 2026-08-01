Persija Jakarta Menang 4-1, Shin Tae-yong Puji Semangat Juang Pemain di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persija Jakarta mengakhiri fase Grup B Piala Presiden 2026 dengan kemenangan telak 4-1 meski melakukan rotasi pemain. Shin Tae-yong menilai kerja keras dan perkembangan permainan tim menjadi modal penting menghadapi musim baru.

Persija Jakarta menutup fase Grup B Piala Presiden 2026 dengan kemenangan meyakinkan 4-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026) sore. Hasil ini bukan hanya menjadi penutup manis perjalanan Macan Kemayoran di fase grup, tetapi juga memperlihatkan perkembangan permainan tim racikan Shin Tae-yong.

Rotasi pemain yang dilakukan sejak menit awal tak mengurangi kualitas permainan Persija. Sejumlah pemain muda mampu menjawab kepercayaan sang pelatih, sementara para pemain senior tetap menjadi pembeda ketika pertandingan memasuki fase krusial.

Shin Tae-yong melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemain. Aqil Savik, Radovan Pankov, dan Stjepan Loncar yang sebelumnya rutin menjadi starter diistirahatkan.

Sebagai gantinya, Hafizh Rizkianur dipercaya mengawal gawang, sedangkan Nathan Fariel mendapat kesempatan tampil di lini tengah. Rotasi tersebut menjadi bagian dari upaya memberi pengalaman kepada pemain muda dalam turnamen pramusim.

Meski tampil dengan komposisi berbeda, Persija tetap mampu menguasai jalannya pertandingan. Gol pembuka tercipta pada menit ke-23 melalui Arlyansyah Abdulmanan.

Berawal dari umpan cerdas Witan Sulaeman, Arlyansyah yang berdiri tanpa kawalan melepaskan tendangan keras kaki kanan dari dalam kotak penalti yang gagal dihentikan kiper lawan.

Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Shin kembali melakukan pergantian pemain. Salah satunya memasukkan bek muda Dani Ibrohim untuk menambah menit bermain pemain pelapis.