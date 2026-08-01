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Andika Rachmansyah
Minggu, 2 Agustus 2026 | 04.36 WIB

Hasil Aston Villa vs Indonesia All Stars 3-1, Buendia dan Barkley Antar The Villans Menang

Hasil Aston Villa vs Indonesia All Stars berakhir 3-1. Emiliano Buendia, Ross Barkley, dan Brian Madjo mencetak gol untuk The Villans. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

Hasil Aston Villa vs Indonesia All Stars berakhir 3-1. Emiliano Buendia, Ross Barkley, dan Brian Madjo mencetak gol untuk The Villans. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Aston Villa mengawali laga uji coba pramusim di Indonesia dengan kemenangan meyakinkan. Tim asuhan Unai Emery menundukkan Indonesia All Stars 3-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (1/8/2026) malam WIB.

The Villans tampil dominan sejak menit awal. Emiliano Buendia dan Ross Barkley membawa tim tamu unggul dua gol sebelum turun minum. Brian Madjo kemudian memperbesar keunggulan pada babak kedua sebelum Arkhan Kaka memperkecil ketertinggalan Indonesia All Stars.

Aston Villa langsung menekan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Emiliano Buendia membawa tim tamu unggul cepat pada menit ketiga.

Indonesia All Stars berusaha memberikan respons. Namun, tim besutan Kurniawan Dwi Yulianto kesulitan menembus rapatnya pertahanan Aston Villa.

Peluang terbaik tuan rumah hadir pada menit ke-29. Tendangan Hokky Caraka membentur tiang gawang sehingga gagal mengubah kedudukan. Setelah itu, Indonesia All Stars beberapa kali mengancam, tetapi belum mampu menaklukkan lini belakang lawan.

Petaka datang pada menit ke-34 ketika Jordi Wehrmann mengalami cedera dan harus meninggalkan lapangan. Posisinya digantikan Febri Uopmabin.

Menjelang turun minum, Aston Villa kembali menambah keunggulan. Ross Barkley mencetak gol pada menit ke-45 lewat sepakan yang mengarah ke pojok kiri gawang sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-0.

Memasuki babak kedua, kedua tim melakukan banyak pergantian pemain. Meski demikian, Aston Villa tetap mampu menjaga intensitas permainan.

Gol ketiga akhirnya lahir pada menit ke-57. Brian Madjo mencatatkan namanya di papan skor untuk memperbesar keunggulan Aston Villa menjadi 3-0.

Indonesia All Stars masih berupaya keluar dari tekanan. Sementara Aston Villa nyaris menambah gol pada menit ke-69 melalui sundulan Tyrone Mings yang masih melambung di atas mistar.

Editor: Hendra
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