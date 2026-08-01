Nazriel Alfaro Bersyukur Dipercaya Igor Tolic, Siap Bantu Persib Bandung Juara Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Kepercayaan yang diberikan pelatih Igor Tolic menjadi pengalaman berharga bagi gelandang muda Persib Bandung, Nazriel Alfaro Syahdan. Pemain berusia 19 tahun itu sukses memanfaatkan kesempatan tampil di Piala Presiden 2026 dan ikut membawa Maung Bandung melaju ke babak semifinal dengan catatan sempurna di fase grup.

Penampilan Nazriel menjadi sinyal positif bagi regenerasi Persib Bandung. Jebolan Akademi Persib tersebut berharap kepercayaan yang diberikan tim pelatih dapat menjadi awal untuk terus berkembang dan menembus skuad utama secara reguler.

Pada Piala Presiden 2026, Nazriel tampil dalam seluruh pertandingan fase grup. Ia mencatatkan tiga penampilan dengan total 103 menit bermain bersama tim senior Persib.

Meski menit bermainnya belum terlalu banyak, Nazriel mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan tim pelatih. Menurutnya, kesempatan tampil di level tertinggi menjadi bekal penting untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah rasa percaya diri.

"Alhamdulillah, senang rasanya bisa lolos ke semifinal. Apalagi ini tahun kedua Nazriel di Persib dan alhamdulillah bisa lolos, ya bangga rasanya. Semoga bisa masuk ke final dan juara," ujar Nazriel dikutip situs resmi klub.

Musim ini menjadi musim kedua Nazriel bersama skuad senior Persib. Kesempatan tampil secara konsisten di turnamen pramusim menunjukkan pemain muda masih memiliki peluang besar untuk bersaing memperebutkan tempat di tim utama.

Di bawah arahan Igor Tolic, sejumlah pemain muda mulai diberi kesempatan untuk menunjukkan kualitas mereka. Nazriel menjadi salah satu pemain yang mampu memanfaatkan peluang tersebut melalui penampilan yang cukup menjanjikan setiap kali dipercaya tampil.

Meski demikian, Nazriel tidak ingin cepat berpuas diri. Ia menyadari persaingan di dalam skuad Persib sangat ketat sehingga setiap pemain harus terus meningkatkan kemampuan agar tetap mendapat kepercayaan bermain.

Menurutnya, dukungan dan kepercayaan yang diberikan tim pelatih kepada para pemain muda menjadi motivasi tambahan untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi tim.