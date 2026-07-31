Hadapi Tampines Rovers, Persib Janjikan Tampil All Out di Laga Pemungkas Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persib Bandung akan menjalani laga terakhir di fase grup Piala Presiden 2026. Tim berjuluk Maung Bandung itu bakal meladeni tim asal Singapura Tampines Rovers pada Jumat (31/7) malam di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung.

Sampai dengan matchday kedua grup A, Persib berhasil memuncaki klasemen dengan poin enam. Dalam dua pertandingan, Persib selalu meraih kemenangan.

Tim asuhan Igor Tolic itu juga sukses menjaga rekor nirbobol. Dalam dua pertandingan di grup A, Persib mencetak dua gol serta tanpa catatan kebobolan.

Persib sendiri sudah mengunci tiket lolos semifinal. Meski demikian di laga pemungkas, juara kompetisi teratas Indonesia itu berjanji akan tetap ngotot dan mengejar tiga poin.

Dikutip dari situs resmi Persib, Pelatih Igor Tolic memastikan kondisi mayoritas pemain dalam keadaan siap meski beberapa di antaranya masih merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Satu-satunya pemain yang dipastikan absen adalah Dion Markx yang masih menjalani pemulihan cedera.

“Dion (Markx) sepertinya butuh waktu sekitar 10 hari. Pemain lainnya merasa pegal-pegal akibat pertandingan sebelumnya, tetapi saya pikir semua orang akan siap untuk laga berikutnya," kata Tolic dikutip dari situs resmi.

Pelatih asal Kroasia tersebut menilai Rovers merupakan lawan yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Menurutnya, klub asal Singapura itu memiliki identitas permainan yang jelas dengan kemampuan membangun serangan secara kolektif dari lini belakang hingga lini depan.

Dalam dua pertandingan di Piala Presiden 2026 ini, Rovers meraup satu poin. Hasil sekali imbang dan sekali kalah. Untuk sementara, Rovers menempati posisi tiga grup A.