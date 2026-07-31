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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 31 Juli 2026 | 14.27 WIB

Cetak 16 Gol dan Tak Pernah Kalah! Rekor Pertemuan Timnas Indonesia vs Timor Leste Jelang Laga Piala AFF 2026

Rekor pertemuan Timnas Indonesia melawan Timor Leste sangat dominan. Skuad Garuda selalu menang dalam empat laga dengan koleksi 16 gol jelang duel Grup A Piala AFF 2026. (Garuda ID) - Image

Rekor pertemuan Timnas Indonesia melawan Timor Leste sangat dominan. Skuad Garuda selalu menang dalam empat laga dengan koleksi 16 gol jelang duel Grup A Piala AFF 2026. (Garuda ID)

JawaPos.com — Timnas Indonesia mengusung rekor sempurna saat menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026 di Chonburi Stadium, Thailand, Jumat (31/7/2026).

Skuad Garuda tercatat selalu menang dalam empat pertemuan sebelumnya dengan koleksi 16 gol, sehingga berpeluang besar mengamankan tiket semifinal lebih cepat jika kembali meraih kemenangan.

Kemenangan telak 5-1 atas Kamboja pada laga pembuka menjadi modal berharga bagi tim asuhan John Herdman.

Sebaliknya, Timor Leste datang dengan kondisi kurang ideal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup.

Mengapa Rekor Pertemuan Sangat Berpihak kepada Timnas Indonesia?

Timnas Indonesia memiliki catatan luar biasa setiap kali bertemu Timor Leste. Dari empat pertandingan yang telah dimainkan, Merah Putih selalu keluar sebagai pemenang tanpa sekali pun kehilangan poin.

Dominasi tersebut terlihat dari produktivitas gol yang sangat tinggi.

Indonesia mampu mencetak total 16 gol atau rata-rata empat gol per pertandingan, sementara Timor Leste hanya mampu membobol gawang Indonesia sebanyak dua kali.

Statistik itu menjadi modal psikologis yang sangat penting menjelang pertemuan di Piala AFF 2026.

Selain kualitas skuad yang lebih baik, Indonesia juga selalu mampu mengontrol jalannya pertandingan saat menghadapi Timor Leste.

Editor: Banu Adikara
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