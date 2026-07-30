Profil Kane Miardjo, Bek Tengah Asal Belanda Berdarah Indonesia yang Sedang Menjalani Trial di Bali United

Kane MIardjo. (Istimewa)
JawaPos.com - Bali United kembali membuka peluang bagi pemain muda berdarah Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mereka.
Kali ini, kesempatan tersebut datang kepada Kane Miardjo, bek tengah berusia 20 tahun yang sedang menjalani masa trial bersama Serdadu Tridatu menjelang bergulirnya Super League musim 2026/2027.
Kehadiran Kane menarik perhatian karena memiliki postur yang ideal sebagai seorang bek tengah. Dengan tinggi badan mencapai 194 sentimeter, ia dinilai memiliki modal fisik yang mumpuni untuk bersaing di level sepak bola profesional.
Selain itu, Kane juga memiliki darah Indonesia. Garis keturunannya berasal dari sang kakek yang berasal dari Bogor, Jawa Barat.
Latar belakang tersebut membuat namanya mulai dikenal oleh pecinta sepak bola Tanah Air, terutama mereka yang mengikuti perkembangan pemain diaspora.
Sebelum menjalani trial di Bali United, Kane Miardjo menimba ilmu di akademi ADO Den Haag, salah satu klub yang cukup dikenal di Belanda dalam pembinaan pemain muda.
Pengalaman berkembang di akademi Eropa menjadi nilai tambah yang dapat membantunya beradaptasi dengan tuntutan sepak bola modern.
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Meski masih berusia 20 tahun, Kane memiliki karakteristik yang dibutuhkan seorang bek tengah.
Selain unggul dalam duel udara berkat posturnya, pemain dengan tinggi badan di atas 190 sentimeter umumnya juga diharapkan mampu memberikan ketenangan saat mengawal lini pertahanan dan menjadi ancaman dalam situasi bola mati.
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