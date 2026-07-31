Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Timor Leste di Piala AFF 2026: Jordi Amat Bertekad Raih 3 Poin



JawaPos.com - Jordi Amat bertekad membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan melawan Timor Leste di ASEAN Championship atau Piala AFF 2026. Laga tersebut akan dimainkan di Chonburi Stadium, Jumat (31/7) pukul 17.00 WIB.

Bek Persija Jakarta tersebut ditanya tentang kenyamanannya bisa masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Jordi Amat mengaku merasa nyaman dan senang dengan kehadiran pemain muda.

"Saya merasa sangat nyaman. Dalam tim ini, saya sangat bangga menjadi bagiannya. Para pemain muda selalu mendengarkan, mereka bersedia belajar dan meningkatkan diri," kata Jordi Amat saat jumpa pers yang dikutip dari Instagram @aseanutdfc_id.

Kenyamanan memang sangat penting bagi skuad Timnas Indonesia. Dengan hal tersebut, Jordi Amat bertekad membawa Tim Garuda meraih kemenangan melawan Timor Leste.

"Saya pikir ini sangat penting bagi kami untuk turnamen. Seperti yang Anda lihat di pertandingan pertama, performa sangat baik dari semua orang. Jadi kami akan mencoba untuk lakukan lagi besok, dan meningkatkan performa sebagai tim. Saya harap kita dapatkan tiga poin," pungkas Jordi Amat.

Pada laga melawan Kamboja, bek 34 tahun tersebut tidak dimainkan John Herdman. Jordi hanya duduk dan menjadi penghangat bangku cadangan dalam kemenangan Timnas Indonesia.

Prediksi susunan pemain Timor Leste vs Timnas Indonesia Timor Leste dan Timnas Indonesia tentu telah mempersiapkan pemain terbaiknya. Nah, berikut ini merupakan prediksi susunan pemain kedua tim yang melansir Fotmob.

Timor Leste (5-4-1): Niski (kiper), Figo, Fowler, Silva, Jom, De Olivei, Concei, Arrarte, Osorio, Rangel,Cruz