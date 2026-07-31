Jangan Remehkan Timor Leste! John Herdman Beri Peringatan kepada Timnas Indonesia

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memberi peringatan kepada anak asuhnya jelang menghadapi Timor Leste dalam lanjutan Grup A Piala AFF 2026. Dia mengingatkan kepada Rizky Ridho cs untuk tidak anggap remeh, karena menilai The Rising Sun -julukan Timnas Timor Leste- mengalami perkembangan.

Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Timor Leste. Sesuai jadwal, pertandingan tersebut bakal berlangsung di Stadion Chonburi, Thailand, pada Jumat (31/7/2026) dengan kick-off pukul 17.00 WIB.

Timnas Indonesia bisa dibilang unggul segalanya atas Timor Leste. Secara rekor pertemuan, Skuad Garuda juga unggul dengan menyapu bersih kemenangan dalam empat pertemuan melawan skuad The Rising Sun.

Terlebih, Timnas Indonesia datang dengan membawa modal bagus setelah menang telak 5-1 atas Kamboja di laga pertama. Sementara Timor Leste menelan kekalahan dua laga beruntun melawan Vietnam (0-7) dan Singapura (0-2).

Meski demikian, Herdman tak ingin anggap remeh Timor Leste. Juru taktik asal Inggris itu mengatakan skuad The Rising Sun terus berkembang sepanjang turnamen.

“Saya rasa setiap pertandingan itu berbeda. Timor Leste terus berkembang sepanjang turnamen,” kata Herdman dalam konferensi pers jelang laga melawan Timor Leste, dikutip Jumat (31/7/2026).

“Penampilan mereka pada laga terakhir sangat kuat dan mereka mulai memahami tempo serta ritme kompetisi ini. Kami tidak boleh meremehkan Timor Leste,” sambungnya.

Herdman juga tidak ingin ambil pusing soal berapa banyak anak asuhnya bisa menjebol gawang Timor Leste. Menurutnya yang terpenting Timnas Indonesia bisa meraih tiga poin dan menampilkan performa terbaiknya dalam laga nanti.