Prediksi Persebaya Kontra PSMS Medan Malam Ini: Green Force Lebih Diunggulkan, Ayam Kinantan Tak Mau Dipermalukan

JawaPos.com - Persebaya Surabaya kembali menghadapi ujian penting di Grup B Piala Presiden 2026 saat bertemu PSMS Medan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7/2026) malam.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.30 WIB itu menjadi kesempatan emas bagi Green Force untuk mengamankan tiket menuju babak semifinal.

Modal Persebaya jelang laga ini cukup meyakinkan. Pada pertandingan pertama, tim besutan Bernardo Tavares sukses menumbangkan Persija Jakarta dengan skor tipis 1-0.

Hasil tersebut membawa semangat positif sekaligus memperlihatkan bahwa fondasi permainan Persebaya mulai terbentuk menjelang bergulirnya kompetisi Super League musim 2026/2027.

Meski meraih kemenangan, Tavares mengakui masih ada sejumlah aspek yang harus dibenahi. Menurut pelatih asal Portugal itu, fokus utamanya bukan sekadar mengalahkan lawan, melainkan melihat kesiapan para pemain agar bisa tampil konsisten sepanjang musim.

Persebaya memang tampil cukup disiplin saat menghadapi Persija. Organisasi pertahanan berjalan rapi sehingga lawan kesulitan menciptakan peluang bersih.

Namun, sektor serangan masih menjadi pekerjaan rumah. Aliran bola ke lini depan belum sepenuhnya mengalir lancar dan tim masih cukup bergantung pada aksi individu pemain seperti Malik Risaldi maupun Ramadhan Sananta.

Laga melawan PSMS menjadi kesempatan bagi Tavares untuk mencoba kombinasi baru sekaligus memberikan menit bermain kepada beberapa pemain yang belum tampil maksimal pada pertandingan sebelumnya.