Jadwal Siaran Langsung Piala Presiden 2026 Hari Ini: Persija Lawan Port FC, Persebaya Hadapi PSMS

JawaPos.com - Jadwal Piala Presiden 2026 pada Rabu (29/7) menyajikan dua laga menarik. Tuan rumah Persebaya Surabaya bersiap hadapi PSMS Medan, sementara Persija Jakarta akan bertemu sang juara bertahan Port FC.

Persebaya bertekad meraih kemenangan kedua di Piala Presiden 2026 saat menghadapi PSMS Medan di Stadion Gelora Bung Tomo. Tiga poin akan mengantarkan The Green Force melaju ke semifinal, menyusul Persib Bandung yang sudah menyegel satu tiket ke empat besar malam tadi.

Meski lawan yang akan dihadapi satu level di bawah timnya, pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menilai pertandingan melawan PSMS Medan akan menjadi laga yang sulit.

"Jangan hanya melihat pertandingan terakhir mereka (PSMS) karena besok akan menjadi pertandingan yang berbeda. Saya yakin ini akan menjadi laga yang sulit bagi kami," kata Tavares dikutip dari Antara.

PSMS Medan yang menjadi satu-satunya peserta yang berasal dari kasta kedua sepak bola Indonesia harus takluk dari Port FC dua gol tanpa balas pada laga perdana. Bertemu Persebaya, meski sulit, raihan poin menjadi target Irfan Jauhari dan kolega.

Sementara itu, Persija Jakarta yang menelan kekalahan atas Persebaya di partai pembuka, bertekad meraih poin penuh saat bertemu Port FC. Menghadapi salah satu raksasa Thailand, tentu akan menjadi pelajaran berharga bagi Macan Kemayoran yang 80 persen dihuni para pemain baru.

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Menyatukan chemistry antar pemain hingga pelatih Shin Tae-yong, akan menjadi tujuan utama bagi Persija di Piala Presiden 2026.

Jadwal Piala Presiden 2026 15:30 WIB: Persija Jakarta vs Port FC (Live Indosiar dan Vidio)