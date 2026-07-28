Hasil Piala Presiden 2026: Arema FC Tekuk Tampines Rovers 2-1, Jaga Asa ke Semifinal

Selebrasi pemain Arema FC, Gustavo Henrique. (Instagram/@aremafcofficial)
JawaPos.com - Arema FC sukses mengunci kemenangan atas Tampines Rovers 2-1 dalam lanjutan Grup A Piala Presiden 2026. Pertandingan itu digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Selasa (28/7/2026) sore WIB.
Hasil ini membuat Arema FC membuka peluang lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Saat ini, armada Marcos Santos menempati peringkat kedua klasemen Grup A dengan koleksi tiga poin.
Arema FC langsung tampil menggebrak sejak awal pertandingan babak pertama. Tim besutan Marquinhos Santos itu mengandalkan serangan cepat dan umpan panjang untuk meruntuhkan lini pertahanan Tampines Rovers.
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Sementara, Tampines Rovers juga melawan dengan serangan balik cepat. Meski begitu, jual beli serangan tak membuahkan gol hingga pertandingan memasuki menit ke-20.
Pada menit ke-26, Singo Edan akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Gustavo Henrique (26') sukses meneruskan umpan manja dari Careca.
Selepas gol itu, Arema FC masih tampil trengginas. Gustavo Henrique (34') akhirnya kembali menjebol gawang Zharfan Rohaizad lewat sontekan dari jarak dekat.
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Tampines Rovers yang tertinggal dua gol bermain lebih ofensif. Serangan masif dari klub asal Singapura itu membuat pertahanan Arema FC kerepotan.
Hasilnya manis, Tampines Rovers mampu memperkecil ketertinggala lewat Dylan Fox (45+3') di pengujung laga paruh pertama. Akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Arema FC 2-1.
Selepas turun minum, Tampines Rovers berupaya untuk menyamakan kedudukan. Serangan masif langsung dilancarkan oleh tim besutan Mohamed Nazri.
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