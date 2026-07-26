Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026, Jadi Saksi Era John Herdman!

JawaPos.com — Timnas Indonesia akan menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026) pukul 20.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi debut resmi John Herdman sebagai pelatih Garuda di ajang kompetitif sekaligus kesempatan Indonesia membuka turnamen dengan kemenangan.

Laga tersebut diprediksi menyedot perhatian besar karena menjadi awal era baru Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan John Herdman.

Selain disiarkan langsung RCTI, pertandingan juga dapat disaksikan melalui layanan live streaming RCTI+ SuperApp.

Bagaimana Kondisi Timnas Indonesia Jelang Laga?

Timnas Indonesia datang dengan modal positif usai menang 3-0 atas Bali United dalam laga uji coba pada Selasa (21/7/2026).

Hasil itu menjadi bekal penting bagi John Herdman untuk mematangkan permainan sebelum tampil di Piala AFF 2026.

Namun, skuad Garuda berpotensi tidak tampil dengan kekuatan terbaik.