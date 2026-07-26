Persebaya Manfaatkan Piala Presiden 2026 untuk Matangkan Tim, Ini Penjelasan Bernardo Tavares

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya tidak menjadikan Piala Presiden 2026 semata-mata sebagai turnamen pramusim. Pelatih Bernardo Tavares melihat ajang ini sebagai kesempatan penting untuk membentuk fondasi tim sebelum menghadapi kompetisi musim 2026/2027.
Green Force Persebaya Surabaya akan mengawali perjuangan di Grup B dengan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7) malam. Selain memburu hasil positif, pertandingan tersebut akan dimanfaatkan tim pelatih untuk melihat perkembangan para pemain setelah menjalani masa persiapan.
Bernardo Tavares mengakui proses membangun tim masih terus berjalan. Kehadiran banyak pemain baru membuat skuad membutuhkan waktu untuk saling mengenal, baik di dalam maupun di luar lapangan.
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Menurut pelatih asal Portugal itu, Piala Presiden menjadi wadah yang tepat karena memberikan pengalaman bertanding dengan atmosfer kompetitif. Situasi seperti itu dinilai lebih efektif untuk mempercepat proses adaptasi dibanding hanya menjalani latihan rutin.
"Target utama kami saat ini adalah membangun tim. Kami memiliki banyak pemain baru dan beberapa di antaranya bahkan masih dalam proses mengenal rekan setimnya," ujar Tavares dalam konferensi pers, Sabtu (25/7).
Persebaya sebelumnya sudah menjalani laga uji coba dalam 99th Anniversary Game melawan PSIS Semarang. Pertandingan tersebut berakhir imbang 2-2, namun Tavares melihat hasil itu bukan fokus utama.
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Dia menilai ada banyak perkembangan positif yang mulai terlihat dari permainan anak asuhnya. Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang harus dibenahi agar performa tim semakin stabil saat kompetisi resmi dimulai.
Baginya, setiap pertandingan pramusim menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga. Dari situ, tim pelatih dapat mengetahui kelebihan maupun kekurangan yang masih perlu diperbaiki.
Selain persoalan kekompakan, kondisi fisik pemain juga masih menjadi perhatian. Beberapa pemain masih menjalani proses pemulihan cedera, sementara lainnya belum mencapai tingkat kebugaran terbaik karena baru memasuki awal pramusim.
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