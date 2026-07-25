Kena Sanksi Berat dari Federasi Korea Selatan, Shin Tae-yong: Tidak Adil

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, bereaksi setelah dijatuhi sanksi berat dari Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA). Shin Tae-yong merasa diperlakukan tidak adil atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Nama Shin Tae-yong sedang menjadi sorotan. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu dijatuhi sanksi berat larangan 10 tahun melatih di tanah kelahirannya, Korea Selatan, setelah KFA bertemu dengan Komite Fair Play pada awal bulan ini.

Sanksi berat tersebut disebut merupakan buntut dari laporan aksi kekerasan yang dilakukan Shin Tae-yong kepada anak asuhnya saat masih melatih Ulsan Hyundai. Selain itu, terdapat pula laporan yang menyebut ia bermain golf di tengah-tengah kompetisi.

Atas polemik tersebut, Shin Tae-yong pun dipecat oleh klub. Namun, ternyata polemik itu masih berlanjut, hingga kini mendapatkan sanksi berat dari KFA.

Shin Tae-yong pun merasa sangat kecewa dengan sanksi yang dijatuhkan oleh KFA. Pelatih berusia 57 tahun itu merasa hukuman tersebut sangat tidak adil.

"Ada banyak hal yang saya rasa tidak adil, dan saya ingin mengungkapkan kebenarannya,” ujar Shin Tae-yong, dilansir dari ichanella, Sabtu (25/7/2026).

Shin Tae-yong sedianya punya niat untuk mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi. Namun, ia mengurungkan niat tersebut karena tak ingin memperkeruh suasana.

Apalagi, sepak bola Korea Selatan juga tidak dalam kondisi baik pasca gagal menembus fase gugur Piala Dunia 2026. Maka itu, Shin Tae-yong memilih untuk menelan sendiri masalah yang menimpanya.