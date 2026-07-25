Kyohei Yoshino Siap Berjuang Bersama Persija, Bidik Gelar Juara di Bawah Era Shin Tae-yong

Pemain baru Persija Jakarta Kyohei Yoshino. (Dok. Persija Jakarta)
JawaPos.com - Gelandang asal Jepang Kyohei Yoshino mengungkapkan alasan di balik keputusannya bergabung dengan Persija Jakarta untuk menghadapi musim 2026/2027. Ambisi besar Macan Kemayoran untuk kembali menjadi juara menjadi faktor utama yang membuat dia menerima tawaran klub ibu kota.
Menurut Kyohei Yoshino, Persija tengah berada dalam fase penting. Jakarta akan merayakan hari jadi yang ke-500 pada 2027, sementara Persija bersiap menyambut usia ke-100 pada 2028.
Dia melihat tekad besar klub untuk menghadirkan prestasi pada momen bersejarah tersebut. "Persija memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menjadi juara. Saya ingin menjadi bagian dari perjalanan itu. Kehadiran Coach Shin Tae-yong juga menjadi salah satu alasan saya bergabung," ujar Kyohei Yoshino.
Pengalaman bermain di Jepang dan Korea Selatan menjadi modal berharga yang ingin dia bawa ke ruang ganti Persija. Kyohei berharap budaya disiplin, kerja keras, dan profesionalisme yang selama ini dia jalani bisa memberikan dampak positif bagi tim.
Meski begitu, dia sadar sepak bola bukan hanya soal kualitas individu. Adaptasi terhadap lingkungan baru juga menjadi hal yang penting. Karena itu, dia bertekad memahami budaya Indonesia sekaligus menjalin hubungan baik dengan seluruh anggota tim.
"Saya ingin membawa kedisiplinan dan kerja keras. Namun, saya juga harus beradaptasi dengan budaya Indonesia dan memahami karakter rekan-rekan satu tim. Saya ingin beradaptasi secepat mungkin," kata Kyohei Yoshino.
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Sebagai pemain senior, Kyohei merasa memiliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan pemain muda. Dia ingin memberi contoh lewat sikap profesional setiap hari, bukan hanya ketika pertandingan berlangsung.
Menurutnya, kualitas seorang pemain tidak hanya dinilai dari performa selama 90 menit di lapangan, tetapi juga dari komitmen dalam menjalani latihan, menjaga kondisi fisik, dan memberikan contoh kepada rekan setim.
Di luar sepak bola, Kyohei mengaku keluarga menjadi sumber semangatnya. Waktu bersama orang-orang terdekat selalu membantunya menghilangkan tekanan setelah pertandingan sekaligus mengembalikan energi untuk menghadapi tantangan berikutnya.
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