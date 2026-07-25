Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 25 Juli 2026 | 16.15 WIB

Kyohei Yoshino Siap Berjuang Bersama Persija, Bidik Gelar Juara di Bawah Era Shin Tae-yong

Pemain baru Persija Jakarta Kyohei Yoshino. (Dok. Persija Jakarta) - Image

Pemain baru Persija Jakarta Kyohei Yoshino. (Dok. Persija Jakarta)

JawaPos.com - Gelandang asal Jepang Kyohei Yoshino mengungkapkan alasan di balik keputusannya bergabung dengan Persija Jakarta untuk menghadapi musim 2026/2027. Ambisi besar Macan Kemayoran untuk kembali menjadi juara menjadi faktor utama yang membuat dia menerima tawaran klub ibu kota.

Menurut Kyohei Yoshino, Persija tengah berada dalam fase penting. Jakarta akan merayakan hari jadi yang ke-500 pada 2027, sementara Persija bersiap menyambut usia ke-100 pada 2028.

Dia melihat tekad besar klub untuk menghadirkan prestasi pada momen bersejarah tersebut. "Persija memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menjadi juara. Saya ingin menjadi bagian dari perjalanan itu. Kehadiran Coach Shin Tae-yong juga menjadi salah satu alasan saya bergabung," ujar Kyohei Yoshino.

Pengalaman bermain di Jepang dan Korea Selatan menjadi modal berharga yang ingin dia bawa ke ruang ganti Persija. Kyohei berharap budaya disiplin, kerja keras, dan profesionalisme yang selama ini dia jalani bisa memberikan dampak positif bagi tim.

Meski begitu, dia sadar sepak bola bukan hanya soal kualitas individu. Adaptasi terhadap lingkungan baru juga menjadi hal yang penting. Karena itu, dia bertekad memahami budaya Indonesia sekaligus menjalin hubungan baik dengan seluruh anggota tim.

"Saya ingin membawa kedisiplinan dan kerja keras. Namun, saya juga harus beradaptasi dengan budaya Indonesia dan memahami karakter rekan-rekan satu tim. Saya ingin beradaptasi secepat mungkin," kata Kyohei Yoshino.

Sebagai pemain senior, Kyohei merasa memiliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan pemain muda. Dia ingin memberi contoh lewat sikap profesional setiap hari, bukan hanya ketika pertandingan berlangsung.

Menurutnya, kualitas seorang pemain tidak hanya dinilai dari performa selama 90 menit di lapangan, tetapi juga dari komitmen dalam menjalani latihan, menjaga kondisi fisik, dan memberikan contoh kepada rekan setim.

Di luar sepak bola, Kyohei mengaku keluarga menjadi sumber semangatnya. Waktu bersama orang-orang terdekat selalu membantunya menghilangkan tekanan setelah pertandingan sekaligus mengembalikan energi untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Persija Pinjamkan Cyrus Margono ke Klub Super League, Kesempatan Emas untuk Menambah Jam Terbang - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Pinjamkan Cyrus Margono ke Klub Super League, Kesempatan Emas untuk Menambah Jam Terbang

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15.54 WIB

Bukan Proyek Bikin Candi Semalam! Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta Sepakat Bangun Skuad di Piala Presiden 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Bukan Proyek Bikin Candi Semalam! Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta Sepakat Bangun Skuad di Piala Presiden 2026

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14.19 WIB

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14.08 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

5

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

6

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

7

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

8

Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore