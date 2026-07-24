Persija Jakarta Buka Suara soal Sanksi Shin Tae-yong, Hormati KFA tapi Belum Ambil Sikap

JawaPos.com - Persija Jakarta akhirnya angkat bicara terkait sanksi yang dijatuhkan Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) kepada pelatihnya, Shin Tae-yong. Manajemen Macan Kemayoran menegaskan menghormati keputusan KFA, tetapi belum mengambil langkah lebih lanjut.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat (24/7/2026) malam WIB, Persija menyebut masih memantau perkembangan kasus tersebut sebelum menentukan sikap resmi.

Persija Hormati Keputusan KFA Persija menegaskan akan menghormati keputusan yang telah diambil KFA terkait kasus yang menimpa Shin Tae-yong.

"Persija menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh Korea Football Association (KFA) terkait situasi yang berkembang saat ini," tulis pernyataan resmi Persija.

Belum Ambil Keputusan soal Shin Tae-yong Manajemen Persija memastikan belum mengambil keputusan apa pun terkait masa depan Shin Tae-yong.

Klub akan terus menjalin komunikasi dengan seluruh pihak terkait serta mempelajari berbagai aspek sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"Persija akan terus memantau perkembangan, menjalin komunikasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait, serta mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan situasi ini sebelum mengambil keputusan resmi," lanjut pernyataan tersebut.

Shin Tae-yong Dijatuhi Tiga Sanksi Nama Shin Tae-yong menjadi sorotan setelah KFA menjatuhkan sanksi disiplin usai sidang Komite Fair Play pada awal Juli 2026.

Pelatih asal Korea Selatan itu menerima tiga hukuman, yakni: