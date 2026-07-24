Bongkar Market Value 8 Tim Piala Presiden 2026! Persib Bandung Rp 164 Miliar, Persija Jakarta Rp 146 Miliar

JawaPos.com — Persib Bandung menjadi klub dengan nilai skuad tertinggi di Piala Presiden 2026 setelah memiliki market value (harga pasaran) mencapai Rp 164,60 miliar berdasarkan data terbaru Transfermarkt.

Keunggulan tersebut menempatkan Maung Bandung di atas Persija Jakarta, Port FC, hingga Persebaya Surabaya menjelang bergulirnya turnamen pramusim yang menjadi pemanasan sebelum Super League 2026/2027.

Turnamen Piala Presiden 2026 menghadirkan delapan peserta dari Indonesia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Selain menjadi ajang menguji kekuatan tim, nilai skuad para peserta juga menarik perhatian karena memperlihatkan kekuatan finansial sekaligus kualitas pemain yang dimiliki masing-masing klub.

Market value di Transfermarkt sendiri adalah estimasi harga atau nilai jual seorang pemain sepak bola di bursa transfer, yang dihitung berdasarkan model harga khusus dan diskusi komunitas, bukan harga resmi dari klub.

Mengapa Persib Bandung Menjadi Tim Termahal?

Persib Bandung saat ini tercatat sebagai tim dengan market value tertinggi di Piala Presiden 2026. Nilai skuad mereka mencapai Rp 164,60 miliar dan menjadi yang terbesar dibandingkan tujuh peserta lainnya.

Besarnya nilai tersebut ditopang sejumlah pemain berlabel bintang yang memiliki nilai pasar tinggi. Kehadiran para pemain ini membuat Persib Bandung menjadi salah satu kandidat kuat juara pada turnamen pramusim tersebut.