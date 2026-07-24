Bongkar Market Value 8 Tim Piala Presiden 2026! Persib Bandung Rp 164 Miliar, Persija Jakarta Rp 146 Miliar

Thom Haye menjadi pemain termahal Persib Bandung dan ikut mengangkat market value Maung Bandung menjadi yang tertinggi di Piala Presiden 2026. (Instagram @thomhaye)
JawaPos.com — Persib Bandung menjadi klub dengan nilai skuad tertinggi di Piala Presiden 2026 setelah memiliki market value (harga pasaran) mencapai Rp 164,60 miliar berdasarkan data terbaru Transfermarkt.
Keunggulan tersebut menempatkan Maung Bandung di atas Persija Jakarta, Port FC, hingga Persebaya Surabaya menjelang bergulirnya turnamen pramusim yang menjadi pemanasan sebelum Super League 2026/2027.
Turnamen Piala Presiden 2026 menghadirkan delapan peserta dari Indonesia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam.
Selain menjadi ajang menguji kekuatan tim, nilai skuad para peserta juga menarik perhatian karena memperlihatkan kekuatan finansial sekaligus kualitas pemain yang dimiliki masing-masing klub.
Baca Juga:Target Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026! Bernardo Tavares Jadikan Sebagai Ajang Membangun Tim
Market value di Transfermarkt sendiri adalah estimasi harga atau nilai jual seorang pemain sepak bola di bursa transfer, yang dihitung berdasarkan model harga khusus dan diskusi komunitas, bukan harga resmi dari klub.
Mengapa Persib Bandung Menjadi Tim Termahal?
Persib Bandung saat ini tercatat sebagai tim dengan market value tertinggi di Piala Presiden 2026. Nilai skuad mereka mencapai Rp 164,60 miliar dan menjadi yang terbesar dibandingkan tujuh peserta lainnya.
Baca Juga:Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Besarnya nilai tersebut ditopang sejumlah pemain berlabel bintang yang memiliki nilai pasar tinggi. Kehadiran para pemain ini membuat Persib Bandung menjadi salah satu kandidat kuat juara pada turnamen pramusim tersebut.
Pemain dengan market value tertinggi di skuad Persib Bandung adalah gelandang naturalisasi Timnas Indonesia, Thom Haye.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan