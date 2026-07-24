Shin Tae-yong Ungkap Kesiapan Persija Jakarta Jelang Lawan Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026

Shin Tae-yong pimpin latihan perdana Persija Jakarta di Persija Training Ground pada Selasa (14/7). (Dok. Persija)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong membeberkan persiapan timnya menjelang Piala Presiden 2026. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa kesiapan Macan Kemayoran julukan Persija Jakarta belum mencapai 100 persen.
Piala Presiden 2026 akan mulai berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 mendatang. Persija Jakarta menjadi salah satu dari delapan tim yang ambil bagian dalam turnamen pramusim tersebut.
Persija Jakarta yang tergabung dalam Grup B, akan langsung menantang tuan rumah Persebaya Surabaya. Sesuai jadwal, duel klasik tersebut bergulir di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (26/7) pukul 19.30 WIB.
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Jelang laga tersebut, Shin Tae-yong menyampaikan persiapan Persija Jakarta tidak mengalami kendala. Hanya saja, eks pelatih Timnas Indonesia itu menilai Macan Kemayoran belum siap 100 persen untuk mengarungi kompetisi pramusim tersebut.
“Sebenarnya kami menjalani persiapan dengan cukup baik. Namun, dalam situasi seperti sekarang, saya rasa persiapan kami baru mencapai sekitar 60 hingga 70 persen,” kata Shin Tae-yong dalam keterangannya, dikutip Jumat (24/7).
Shin Tae-yong mengungkapkan belum memberikan latihan khusus kepada anak asuhnya. Kata dia, fokus utamanya saat ini adalah mengembalikan kondisi fisik skuad Macan Kemayoran.
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“Sebenarnya belum ada aspek khusus yang menjadi fokus latihan. Sebab, ada pemain yang baru kembali setelah libur satu bulan, bahkan ada yang satu setengah bulan. Jadi, saat ini kami lebih fokus membangun kembali kondisi fisik dasar dan kekuatan otot para pemain,” ujar Shin Tae-yong.
Sejatinya, Persija Jakarta berencana menurunkan tim muda dalam Piala Presiden 2026. Karena awalnya, skuad utama Macan Kemayoran sudah memiliki jadwal pemusatan latihan (TC) ke Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus 2026.
Namun, manajemen Persija Jakarta tiba-tiba menunda jadwal TC tersebut dan baru akan bertolak ke Thailand pada 10 Agustus, tepat setelah Piala Presiden 2026. Keputusan tersebut diambil setelah tim pelatih dan manajemen melakukan evaluasi dan koordinasi terhadap kebutuhan persiapan tim, salah satunya adalah kelengkapan skuad
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