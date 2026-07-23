PSMS Medan Uji Empat Pemain Asing di Piala Presiden 2026, Ini Profil dan Rekam Jejak Mereka

Pemain PSMS Medan intensif menggelar latihan sebelum mengikuti Piala Presiden 2026. (PSMS)
JawaPos.com - PSMS Medan memanfaatkan ajang Piala Presiden Elite 2026 sebagai kesempatan untuk menyeleksi pemain asing yang akan memperkuat tim pada kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.
Sebanyak empat pemain asing tengah menjalani masa trial dan akan dinilai langsung oleh tim pelatih melalui penampilan mereka di turnamen pramusim tersebut.
Keempat pemain itu datang dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Mulai dari pemain yang masih aktif di kompetisi Eropa hingga mantan pemain Auckland City yang pernah merasakan atmosfer Piala Dunia Antarklub.
Nama pertama adalah Saná Gomes atau Sana Quide. Bek kiri asal Guinea-Bissau berusia 26 tahun ini juga mengantongi paspor Portugal.
Selain bermain di sisi kiri pertahanan, ia mampu mengisi posisi gelandang kiri maupun bek tengah sehingga memberikan banyak pilihan bagi pelatih.
Sebelum menjalani trial di PSMS, Saná tercatat membela Hapoel Haifa di Liga Utama Israel. Berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasarnya mencapai 350 ribu euro dan ia juga sudah mengoleksi tujuh penampilan bersama Tim Nasional Guinea-Bissau.
Baca Juga:PSMS Medan Sudah Datangkan 18 Amunisi Baru, Paling Agresif di Bursa Transfer Championship 2026/2027
Di lini depan, PSMS mencoba kemampuan Jonito Soares Cassamá. Striker berusia 23 tahun tersebut memiliki postur 1,85 meter dan dikenal kuat dalam duel udara. Pemain asal Guinea-Bissau itu sebelumnya bermain bersama Dibba SCC di Liga Pro Uni Emirat Arab dan memiliki nilai pasar sekitar 250 ribu euro.
Sementara itu, nama yang paling berpengalaman adalah Fabrizio Tavano. Gelandang serang berusia 32 tahun itu memiliki kewarganegaraan Meksiko, Italia, dan Selandia Baru.
Tavano pernah memperkuat Auckland City FC dan menjadi bagian dari skuad yang finis di posisi ketiga FIFA Club World Cup 2014.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!