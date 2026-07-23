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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 23 Juli 2026 | 22.49 WIB

PSMS Medan Uji Empat Pemain Asing di Piala Presiden 2026, Ini Profil dan Rekam Jejak Mereka

Pemain PSMS Medan intensif menggelar latihan sebelum mengikuti Piala Presiden 2026. (PSMS) - Image

Pemain PSMS Medan intensif menggelar latihan sebelum mengikuti Piala Presiden 2026. (PSMS)

JawaPos.com - PSMS Medan memanfaatkan ajang Piala Presiden Elite 2026 sebagai kesempatan untuk menyeleksi pemain asing yang akan memperkuat tim pada kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.

Sebanyak empat pemain asing tengah menjalani masa trial dan akan dinilai langsung oleh tim pelatih melalui penampilan mereka di turnamen pramusim tersebut.

Keempat pemain itu datang dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Mulai dari pemain yang masih aktif di kompetisi Eropa hingga mantan pemain Auckland City yang pernah merasakan atmosfer Piala Dunia Antarklub.

Nama pertama adalah Saná Gomes atau Sana Quide. Bek kiri asal Guinea-Bissau berusia 26 tahun ini juga mengantongi paspor Portugal.

Selain bermain di sisi kiri pertahanan, ia mampu mengisi posisi gelandang kiri maupun bek tengah sehingga memberikan banyak pilihan bagi pelatih.

Sebelum menjalani trial di PSMS, Saná tercatat membela Hapoel Haifa di Liga Utama Israel. Berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasarnya mencapai 350 ribu euro dan ia juga sudah mengoleksi tujuh penampilan bersama Tim Nasional Guinea-Bissau.

Di lini depan, PSMS mencoba kemampuan Jonito Soares Cassamá. Striker berusia 23 tahun tersebut memiliki postur 1,85 meter dan dikenal kuat dalam duel udara. Pemain asal Guinea-Bissau itu sebelumnya bermain bersama Dibba SCC di Liga Pro Uni Emirat Arab dan memiliki nilai pasar sekitar 250 ribu euro.

Sementara itu, nama yang paling berpengalaman adalah Fabrizio Tavano. Gelandang serang berusia 32 tahun itu memiliki kewarganegaraan Meksiko, Italia, dan Selandia Baru.

Tavano pernah memperkuat Auckland City FC dan menjadi bagian dari skuad yang finis di posisi ketiga FIFA Club World Cup 2014.

Editor: Edi Yulianto
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