Pindah Honda, Fabio Quartararo Langsung Ganti Crew Chief

Fabio Quartararo resmi diumumkan sebagai pembalap baru Honda. (Dok. Instagram/@fabioquartararo20)
JawaPos.com - Fabio Quartararo resmi diumumkan sebagai pembalap baru Honda pada Selasa (21/7). Namun, juara dunia MotoGP 2021 itu tidak hanya meninggalkan Yamaha musim depan. Dia juga akan mengakhiri kerja samanya dengan crew chief yang telah menemaninya selama delapan musim.
Laporan Motorsport menyebut, Quartararo akan berpisah dengan Diego Gubellini pada akhir MotoGP 2026. Gubellini merupakan sosok yang mendampinginya sejak menjalani debut di kelas premier bersama Yamaha pada 2019.
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Sebagai pengganti, Honda telah menyiapkan Christian Pupulin sebagai crew chief baru Quartararo. Insinyur asal Italia itu kini bekerja bersama Luca Marini di tim pabrikan HRC. Sebelumnya, Pupulin juga pernah menjadi crew chief Jack Miller di KTM dan Ducati, serta bekerja bersama Nicky Hayden dan Andrea Dovizioso saat masih di Ducati.
Meski tak lagi bersama Gubellini, Quartararo kemungkinan tetap membawa Ignacio Madurga, insinyur ban Yamaha, untuk bergabung dengannya di Honda. Keputusan pindah itu, menurut Quartararo, merupakan langkah untuk mencari tantangan baru.
“Saya merasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengambil tantangan baru, memulai dari awal, dan terus mendorong diri menuju tantangan berikutnya,” kata Quartararo dalam unggahan perpisahannya dengan Yamaha pada akhir Juni lalu.
Sementara itu, Honda masih belum menentukan siapa yang akan menjadi rekan setim Quartararo pada MotoGP 2027. Berdasarkan laporan Motorsport, pabrikan asal Jepang tersebut masih mempertimbangkan dua opsi, yakni mempromosikan Diogo Moreira dari LCR Honda atau langsung memberi tempat kepada rookie David Alonso.
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