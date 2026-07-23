Harga Tiket Piala Presiden 2026 Sebesar Rp 50 Ribu! Begini Cara Belinya

Stadion Gelora Bung Tomo akan menjadi venue utama pertandingan Piala Presiden 2025 di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)

JawaPos.com - Panitia penyelenggara atau LOC Piala Presiden 2026 telah merilis harga tiket pertandiingan fase grup. Harga tiket terbilang ramah dikantong karena dijual seharga Rp 50 ribu.

Piala Presiden 2026 akan bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Stadion Si Jalak Harupat (Bandung) dan Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya) akan menjadi lokasi utama pertandingan fase grup.

Sesuai tujuannya, turnamen pramusim yang sudah digelar sejak 2015 ini menjadi pesta hiburan bagi masyarakat maupun UMKM. Maka itu, LOC menetapkan kebijakan tarif ramah kantong bagi masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan fase grup.

Bayangkan saja, LOC Piala Presiden 2026 hanya mematok tarif Rp50 ribu saja bagi suporter yang ingin nonton langsung ke stadion dalam pertandigan fase grup. Menariknya, harga tersebut berlaku di semua kategori.

Panduan Pembelian dan Penukaran Tiket Bagi suporter yang ingin menyaksikan pertandingan di Bandung, tiket yang dijual merupakan kategori tribun Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, tiket tersebut dibanderol seharga Rp 50 ribu.

Seluruh transaksi pembelian dapat diakses secara daring lewat laman resmi pialapresiden2026.megatix.co.id. Setelah membeli secara online, masyarakat akan mendapatkan tiket online atau e-ticket yang harus ditukar dengan tiket gelang.

Penonton dapat menukarkan tiketnya di Kodim 0624 Kabupaten Bandung. Layanan penukaran ini dibuka pada hari pertandingan mulai pukul 09.00 sampai 20.00 WIB.

Sementara itu, untuk pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tiket yang dijual mulai dari VIP, Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Harganya pun juga sama, yakni Rp50 ribu.

Adapun penukaran tiket di Surabaya tersebut di tiga titik. Yakni di Persebaya Store Raci Pakal (tiket tribun atas), Persebaya Store Surabaya Town Square (tiket VIP atas, barat, utara, selatan), dan Persebaya Store Komplek (timur).

Penukaran tiket bisa dilakukan mulai H-2 sampai hari H pertandingan dengan jam operasional pukul 10.00-20.00 WIB. Penukaran tiket dapat diwakilkan dengan melampirkan Surat Kuasa dan Fotokopi KTP/KK dan gelang yang hilang atau rusak tidak dapat diganti.