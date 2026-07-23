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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 23 Juli 2026 | 18.55 WIB

Deltras FC Academy Jadi Tempat Anak Mengejar Mimpi dan Membentuk Karakter

Siswa Deltras FC Academy mendapatkan pembinaan karakter, pendidikan, dan pengembangan bakat sepak bola anak sejalan dengan Hari Anak Nasional 2026. (Deltras FC Academy) - Image

Siswa Deltras FC Academy mendapatkan pembinaan karakter, pendidikan, dan pengembangan bakat sepak bola anak sejalan dengan Hari Anak Nasional 2026. (Deltras FC Academy)

JawaPos.com — Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 pada Kamis (23/7/2026) menjadi momentum Deltras FC Academy menegaskan perannya sebagai wadah pengembangan bakat sepak bola sekaligus pembentukan karakter anak.

Akademi yang berbasis di Lapangan Siwalanpanji, Sidoarjo, itu menghadirkan program pembinaan untuk membantu anak meraih prestasi nasional hingga internasional melalui olahraga.

Hari Anak Nasional 2026 mengusung tema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan" yang dicanangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Tema tersebut menegaskan pentingnya memberikan ruang aman bagi anak untuk tumbuh, belajar, bermain, dan mengembangkan potensi terbaiknya.

Mengapa Deltras FC Academy Relevan dengan Hari Anak Nasional?

Deltras FC Academy menempatkan sepak bola bukan sekadar aktivitas olahraga, melainkan media pendidikan karakter bagi anak sejak usia dini.

Melalui latihan yang terstruktur, anak-anak belajar disiplin, kerja sama, sportivitas, hingga membangun mental tangguh untuk menghadapi berbagai tantangan.

"Bahwasannya fungsi Deltras FC Academy dalam konteks hari anak adalah sebagai wadah pemenuhan hak-hak anak dalam mengekspresikan diri, hak anak dalam bermain dan mengembangkan pendidikan karakter yang diantaranya melatih kedisiplinan, team work, sikap yang sportif dan ketahanan mental sejak usia dini," ujar Coach Fachrudin, Deltras FC Academy, kepada JawaPos.com, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, pembinaan sepak bola memiliki dampak positif yang jauh melampaui peningkatan kemampuan teknik bermain.

Editor: Edi Yulianto
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