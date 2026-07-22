Berguinho Tak Sabar Reuni dengan Mariano Peralta di Persib Bandung, Yakin Bisa Wujudkan Target Musim Ini

JawaPos.com - Kehadiran Mariano Peralta di Persib Bandung disambut hangat oleh penyerang asal Brasil, Berguinho.

Bagi pemain bernama lengkap Rosembergne da Silva itu, bergabungnya Peralta bukan sekadar tambahan amunisi baru, tetapi juga menjadi momen reuni dengan sahabat yang pernah berjuang bersama di lapangan.

Berguinho dan Peralta pernah menjadi rekan setim saat membela Borneo FC. Kebersamaan tersebut membuat hubungan mereka tetap terjalin erat meski sempat berkarier di klub yang berbeda. Komunikasi di antara keduanya pun tidak pernah terputus.

Berguinho mengaku sangat bahagia mendengar kabar Peralta akan segera bergabung dengan Persib Bandung.

Menurutnya, pemain asal Argentina tersebut bukan hanya teman biasa, melainkan sosok yang sudah dianggap sebagai saudara di dunia sepak bola.

"Saya sangat senang. Dia teman saya, saudara saya di sepak bola, saudara yang saya dapatkan dari sepak bola. Saya sangat senang karena dia bisa datang ke sini," ujar Berguinho.

Ia menilai Peralta memiliki kualitas yang mampu meningkatkan kekuatan Persib Bandung pada musim 2026/2027.

Selain kemampuan individu yang sudah terbukti di kompetisi Indonesia, Peralta diyakini tidak akan mengalami kesulitan beradaptasi karena telah mengenal atmosfer sepak bola Tanah Air.