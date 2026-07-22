Nadeo Argawinata Resmi ke Persija Jakarta, Transfer Libatkan Dua Pemain Muda ke Borneo FC

Nadeo Argawinata resmi bergabung dengan Persija Jakarta hingga 2031 setelah didatangkan dari Borneo FC dalam kesepakatan transfer yang juga melibatkan dua pemain muda Macan Kemayoran. (Persija)
JawaPos.com — Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper Tim Nasional Indonesia Nadeo Argawinata dari Borneo FC untuk menghadapi musim 2026/2027. Penjaga gawang berusia 29 tahun itu dikontrak hingga 2031, sementara kesepakatan transfer turut mengantar Aditya Warman dan Ibrah Ohorella bergabung dengan Borneo FC.
Kedatangan Nadeo Argawinata menjadi salah satu langkah besar Persija Jakarta dalam memperkuat kedalaman skuad menghadapi persaingan musim baru. Pengalaman panjang di kompetisi domestik hingga level internasional membuatnya diproyeksikan menjadi tembok baru di bawah mistar Macan Kemayoran.
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Persija Jakarta menilai Nadeo merupakan sosok yang mampu meningkatkan kualitas sektor penjaga gawang. Pengalamannya bersama klub papan atas dan Tim Nasional Indonesia menjadi modal penting untuk menghadapi ketatnya kompetisi musim 2026/2027.
Kiper kelahiran Kediri itu resmi menandatangani kontrak berdurasi lima tahun yang akan membuatnya berseragam Persija hingga 2031. Durasi kontrak tersebut menunjukkan kepercayaan besar manajemen terhadap kemampuan dan konsistensi performanya.
Presiden Persija, Mohamad Prapanca, menyambut hangat kedatangan Nadeo. Menurutnya, Persija mendapatkan salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini.
"Selamat datang Nadeo. Ia adalah salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Pengalaman yang dimilikinya, baik di level klub maupun tim nasional, akan menjadi modal penting bagi Persija untuk mengarungi kompetisi musim ini. Kami percaya Nadeo akan memberikan kontribusi besar bagi Persija," tutur Mohamad Prapanca.
Kesepakatan transfer antara Persija Jakarta dan Borneo FC tidak hanya melibatkan perpindahan Nadeo Argawinata. Dua pemain muda Persija, Aditya Warman dan Ibrah Ohorella, juga menjadi bagian dari kerja sama antarklub tersebut.
Keduanya kini melanjutkan perjalanan karier bersama Borneo FC. Persija berharap perpindahan itu dapat membuka kesempatan lebih besar bagi kedua pemain muda tersebut untuk berkembang.
Prapanca turut menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan Aditya Warman dan Ibrah Ohorella selama membela Persija. Ia meyakini keduanya masih memiliki masa depan cerah di sepak bola Indonesia.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Aditya Warman dan Ibrah Ohorella atas dedikasi yang telah mereka berikan selama menjadi bagian dari Persija. Sebagai dua pemain muda Persija, mereka memiliki potensi yang sangat baik. Semoga keduanya semakin berkembang dan meraih kesuksesan di perjalanan berikutnya," ujarnya.
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