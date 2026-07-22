Rahasia Persib Rekrut Mariano Peralta Terbongkar, Peran Glenn Sugita dan Stanley Bernard jadi Kunci

Pemain Borneo FC Mariano Peralta tak hanya jago buat gol. (Dok. Borneo FC)
JawaPos.com - Persib Bandung akhirnya mengungkap cerita di balik keberhasilan mendatangkan Mariano Peralta untuk menghadapi musim 2026/27.
Pemain terbaik BRI Super League 2025/26 itu resmi bergabung dengan Maung Bandung dengan kontrak berdurasi dua tahun setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang.
Kehadiran Peralta memang menjadi salah satu transfer yang paling menyita perhatian pada bursa pemain kali ini.
Namun, di balik kesepakatan tersebut, ternyata ada strategi yang disusun secara matang oleh manajemen Persib agar proses perekrutan berjalan tanpa hambatan.
Pelatih kepala Persib, Igor Tolic, mengungkapkan bahwa nama Mariano Peralta merupakan rekomendasinya setelah kompetisi musim lalu berakhir. Menurutnya, Persib membutuhkan sosok penyerang sayap yang sudah memahami atmosfer kompetisi Indonesia sekaligus memiliki kualitas untuk meningkatkan daya gedor tim.
Keputusan itu muncul setelah beberapa pemain depan meninggalkan skuad. Karena itu, Tolic merasa Peralta menjadi sosok yang paling sesuai dengan kebutuhan taktik yang ingin diterapkannya pada musim baru.
Agar proses transfer tidak terganggu oleh klub lain, Persib memilih bergerak secara tertutup. Manajemen sengaja menjaga seluruh tahapan negosiasi agar tidak memicu persaingan yang dapat membuat nilai transfer maupun kontrak pemain meningkat.
Tolic menyebut keberhasilan transfer tersebut tidak lepas dari peran CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Glenn Sugita, yang memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan tim.
"Pak Glenn memiliki energi yang sangat besar dan memberikan investasi untuk mendukung setiap kebutuhan kami. Tanpa itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa," ujar Tolic.
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